ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε απολογία την ΑΕΚ και ακρόαση Τζαβέλα και Καραπαπά για το επεισόδιο στη Λεωφόρο - iefimerida.gr

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την κλήση της ΑΕΚ σε απολογία για φθορά που προκάλεσαν οι οπαδοί της στο AEL FC Arena στο παιχνίδι με την ΑΕΛ για την 4η αγωνιστική της Super League.

Σε ακρόαση κλήθηκαν οι Γιώργος Τζαβέλλας και Κώστας Καραπαπάς, για το επεισόδιο που είχαν στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Οι αποφάσεις Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ):



«Α) Καλεί σε ακρόαση, στις 29/09/2025, την ΠΑΕ ΑΕΚ αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΑΕL FC ARENA» της Λάρισας, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 21/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΕ ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, για βίαιη πρόκληση εκτεταμένων φθορών από φιλάθλους της και πιο συγκεκριμένα θραύση επτά (7) πλεξιγκλάς και αποκόλληση εννέα (9) σειρών εξ 28 πλαστικών καθισμάτων εκάστη, αλλά και μεμονωμένη αποκόλληση δεκαοκτώ (18) ακόμη καθισμάτων από τη βάση τους, στις θύρες 12 Α και 12Β του ανωτέρω Σταδίου, από όπου και παρακολούθησαν τον παραπάνω αγώνα.



Β) Καλεί σε ακρόαση στις 29/09/2025

1) την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με

i) τη συμμετοχή του Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος αυτής, Γεωργίου Τζαβέλλα, σε βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή και εκ των Αντιπροέδρων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίνο Καραπαππά, κατά τον αγώνα της 21ης Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που διεξήχθη στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης»,



ii) την εκ μέρους των φιλάθλων της πρόκληση εκτεταμένων φθορών (με άναμμα φωτιάς σε πανό στη Θύρα 13, με αποτέλεσμα την καταστροφή και πλαστικών καθισμάτων καθώς και βίαιη θραύση και καταστροφή της σιδερένιας πόρτας της Θύρας 7 του ανωτέρω γηπέδου).



2) τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γεώργιο Τζαβέλλα, ατομικά ως εμπλεκόμενο στο προαναφερόμενο βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή και εκ των Αντιπροέδρων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίμο Καραπαππά.



3) την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με την συμμετοχή του εκ των Αντιπροέδρων της και Διευθυντή αυτής Κωνσταντίνου Καραπαππά σε βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γεώργιο Τζαβέλλα, κατά τον ίδιο, παραπάνω, αγώνα και



4) τον εκ των Αντιπροέδρων και Διευθυντή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνο Καραπαππά, ατομικά ως εμπλεκόμενο στο ανωτέρω βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γεώργιο Τζαβέλλα.



Γ) Επισημαίνει τέλος, ότι -αναφορικά με τις εκτεταμένες φθορές στα ανωτέρω γήπεδα- έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες Αστυνομικές αρχές η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων - δραστών, προκειμένου να επιβληθούν και κατ’ αυτών οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 9 του ν. 5085/2024».