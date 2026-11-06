Conference League: Χωρίς... φρένα ο Παναθηναϊκός, πίσω μόνο από τη Λουγκάνο - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός πάει από νίκη σε νίκη στο Conference League και εντυπωσιάζει με την πορεία και την εικόνα του, έχοντας τρείς νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ακόμα μία νίκη στο Conference League. Οι παίκτες του Γιάκομπ Νίστρουπ επιβλήθηκαν εντός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase και έκαναν το απόλυτο! Και με αυτό τον τρόπο έφτασαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας εννιά βαθμούς, όμως, η Λουγκάνο έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, γι' αυτό είναι στην πρώτη θέση.

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Λίγο πιο πίσω από τους «πράσινους» είναι η Τβέντε και η Μονακό που ναι μεν έχουν τρεις νίκες και παράλληλα εννιά βαθμούς. Ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τόσα πολλά γκολ, όπως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.

Η βαθμολογία του Conference League μετά την 3η αγωνιστική

1. Λουγκάνο 9

2. Παναθηναϊκός 9

3. Τβέντε 9

4. Μονακό 9

5. Μπράιτον 7

6. Μπραν 7

7. Κοπεγχάγη 7

8. Ουν. Κραϊόβα 7

9. Μιάλμπι 7

10. Σιντ Τρούιντεν 7

11. Άγιαξ 6

12. Τράμπζονσπορ 6

13. Χάιντουκ 6

14. Φράιμπουργκ 6

15. Ερυθρός Αστέρας 4

16. Αταλάντα 4

17. Μπράγκα 4

18. Γάνδη 4

19. Ρίγα 3

20. Τουν 3

21. Μπόρατς 3

22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3

23. Γιάμπλονετς 2

24. Άαρχους 2

25. Νόρτζελαντ 2

26. Εγκνάτια 2

27. Καϊράτ 2

28. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1

29. Ιμπέρια 1

30. Πάφος 1

31. Χετάφε 1

32. Χαρτς 1

33. Κουόπιο 1

34. Μίντιλαντ 1

35. Ίντερ Εσκάλδες 0

36. Ζαλγκίρις 0

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League

Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 1-1

Μίντιλαντ - Άγιαξ 1-6

Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Εσκάλδες 2-1

Κουόπιο - Γάνδη 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 1-0

Τράμπζονσπορ - Φράιμπουργκ 0-1

Άαρχους - Μπράγκα 0-0

Τουν - Χαρτς 3-1

Μιάλμπι - Μπόρατς 2-0

Μονακό - Νόρτζελαντ 2-0

Κοπεγχάγη - Ιμπέρια Τιφλ. 2-1

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Λουγκάνο - Ζαλγκίρις 3-0

Χετάφε - Μπράιτον 0-1

Τβέντε - Πάφος 3-1

Σιντ Τρούιντεν - Μπραν 1-1

Ουν. Κραϊόβα - Εγκνάτια 2-0

Ρίγα - Γιάμπλονετς 1-1

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Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Conference League

19:45 Άαρχους – Μπράγκα

19:45 Αταλάντα – Καϊράτ

19:45 Μίντιλαντ – Άγιαξ

19:45 Τουν – Χαρτς

19:45 Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ ντ’ Εσκάλδες

19:45 Κουόπιο – Γάνδη

19:45 Λίνκολν – Χάιντουκ

19:45 Μιάλμπι – Μπόρατς

19:45 Τραμπζονσπόρ – Φράιμπουργκ

22:00 Μονακό – Νόρτζελαντ

22:00 Κοπεγχάγη – Ιμπέρια

22:00 Λουγκάνο – Ζαλγκίρις

22:00 Τβέντε – Πάφος

22:00 Χετάφε – Μπράιτον

22:00 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

22:00 Ρίγα – Γιάμπλονετς

22:00 Σεντ Τρούιντεν – Μπραν

22:00 Κραϊόβα – Εγνατία