 Conference League: Χωρίς... φρένα ο Παναθηναϊκός, πίσω μόνο από τη Λουγκάνο - iefimerida.gr
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Conference League: Χωρίς... φρένα ο Παναθηναϊκός, πίσω μόνο από τη Λουγκάνο

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού / Φωτογραφία : (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
ΘΕΜΗΣ ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Ο Παναθηναϊκός πάει από νίκη σε νίκη στο Conference League και εντυπωσιάζει με την πορεία και την εικόνα του, έχοντας τρείς νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ακόμα μία νίκη στο Conference League. Οι παίκτες του Γιάκομπ Νίστρουπ επιβλήθηκαν εντός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase και έκαναν το απόλυτο! Και με αυτό τον τρόπο έφτασαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας εννιά βαθμούς, όμως, η Λουγκάνο έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, γι' αυτό είναι στην πρώτη θέση.

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Λίγο πιο πίσω από τους «πράσινους» είναι η Τβέντε και η Μονακό που ναι μεν έχουν τρεις νίκες και παράλληλα εννιά βαθμούς. Ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τόσα πολλά γκολ, όπως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.

Η βαθμολογία του Conference League μετά την 3η αγωνιστική

1. Λουγκάνο 9
2. Παναθηναϊκός 9
3. Τβέντε 9
4. Μονακό 9
5. Μπράιτον 7
6. Μπραν 7
7. Κοπεγχάγη 7
8. Ουν. Κραϊόβα 7
9. Μιάλμπι 7
10. Σιντ Τρούιντεν 7
11. Άγιαξ 6
12. Τράμπζονσπορ 6
13. Χάιντουκ 6
14. Φράιμπουργκ 6
15. Ερυθρός Αστέρας 4
16. Αταλάντα 4
17. Μπράγκα 4
18. Γάνδη 4
19. Ρίγα 3
20. Τουν 3
21. Μπόρατς 3
22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3
23. Γιάμπλονετς 2
24. Άαρχους 2
25. Νόρτζελαντ 2
26. Εγκνάτια 2
27. Καϊράτ 2
28. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1
29. Ιμπέρια 1
30. Πάφος 1
31. Χετάφε 1
32. Χαρτς 1
33. Κουόπιο 1
34. Μίντιλαντ 1
35. Ίντερ Εσκάλδες 0
36. Ζαλγκίρις 0

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League

Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 1-1
Μίντιλαντ - Άγιαξ 1-6
Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Εσκάλδες 2-1
Κουόπιο - Γάνδη 0-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 1-0
Τράμπζονσπορ - Φράιμπουργκ 0-1
Άαρχους - Μπράγκα 0-0
Τουν - Χαρτς 3-1
Μιάλμπι - Μπόρατς 2-0
Μονακό - Νόρτζελαντ 2-0
Κοπεγχάγη - Ιμπέρια Τιφλ. 2-1
Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
Λουγκάνο - Ζαλγκίρις 3-0
Χετάφε - Μπράιτον 0-1
Τβέντε - Πάφος 3-1
Σιντ Τρούιντεν - Μπραν 1-1
Ουν. Κραϊόβα - Εγκνάτια 2-0
Ρίγα - Γιάμπλονετς 1-1

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Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Conference League

19:45 Άαρχους – Μπράγκα
19:45 Αταλάντα – Καϊράτ
19:45 Μίντιλαντ – Άγιαξ
19:45 Τουν – Χαρτς
19:45 Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ ντ’ Εσκάλδες
19:45 Κουόπιο – Γάνδη
19:45 Λίνκολν – Χάιντουκ
19:45 Μιάλμπι – Μπόρατς
19:45 Τραμπζονσπόρ – Φράιμπουργκ
22:00 Μονακό – Νόρτζελαντ
22:00 Κοπεγχάγη – Ιμπέρια
22:00 Λουγκάνο – Ζαλγκίρις
22:00 Τβέντε – Πάφος
22:00 Χετάφε – Μπράιτον
22:00 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
22:00 Ρίγα – Γιάμπλονετς
22:00 Σεντ Τρούιντεν – Μπραν
22:00 Κραϊόβα – Εγνατία

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