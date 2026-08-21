Conference League: «Ζωντανή» για πρόκριση η Πάφος -Όλα ανοιχτά για Μπράιτον και Αταλάντα - iefimerida.gr

Η Πάφος πήρε ισοπαλία στα Τίρανα απέναντι στη Ντινάμο Σίτι και θα παλέψει στην Κύπρο για την είσοδό της στη League Phase του Conference League.

Οι Κύπριοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 79', αλλά ένα γκολ του Λελέ στο 82' τους χάρισε μία ισοπαλία που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για την πρόκριση σε μία εβδομάδα.

Αταλάντα και Χάποελ έμειναν στο 0-0 στο Μπέργκαμο, όπως χωρίς σκορ τελείωσε και το παιχνίδι της Μπράιτον στην έδρα της Τρόμσο.

Άγιαξ και Ρέιντζερς πήραν προβάδισμα πρόκρισης με το 4-2 επί της Σιόν και το 1-0 επί της Γιάμπλονετς αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα στα playoffs του Conference League