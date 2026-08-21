Conference League: «Ζωντανή» για πρόκριση η Πάφος -Όλα ανοιχτά για Μπράιτον και Αταλάντα - iefimerida.gr

Η Πάφος πήρε ισοπαλία στα Τίρανα απέναντι στη Ντινάμο Σίτι και θα παλέψει στην Κύπρο για την είσοδό της στη League Phase του Conference League.
Οι Κύπριοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 79', αλλά ένα γκολ του Λελέ στο 82' τους χάρισε μία ισοπαλία που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για την πρόκριση σε μία εβδομάδα.
Αταλάντα και Χάποελ έμειναν στο 0-0 στο Μπέργκαμο, όπως χωρίς σκορ τελείωσε και το παιχνίδι της Μπράιτον στην έδρα της Τρόμσο.
Άγιαξ και Ρέιντζερς πήραν προβάδισμα πρόκρισης με το 4-2 επί της Σιόν και το 1-0 επί της Γιάμπλονετς αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα στα playoffs του Conference League
- Ίντερ Τούρκου - Κοπεγχάγη 0-0
- Λίνκολν-Λαρν 0-2
- Μίντιλαντ - Ριέκα 2-0
- Νόρτζελαντ - Σεν Γκάλεν 1-0
- Τρόμσο - Μπράιτον 0-0
- Κλάκσβικ - Ρίγα 0-0
- ΠΑΟΚ- Μπραν 1-1
- Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-3
- Γκόρνικ Ζάμπρζε - Μονακό 2-3
- Ντρίτα - Ίντερ Κλαμπ Ντ' Εσκάλδες 2-2
- Τβέντε- Καραμπάγκ 0-1
- Σιόν - Άγιαξ 2-4
- Αταλάντα - Χάποελ Τελ Αβίβ 0-0
- Γάνδη - Χιμπέρνιαν 0-0
- Λουγκάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1
- Μάδεργουελ - Φράιμπουργκ 1-3
- Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβε 2-2
- Ρέιντζερς - Γιάμπλονετς 1-0
- Χαρτς-Ραπίντ Βιέννης 2-2
- Μπράγκα - Αούστρια Βιέννης 2-0
- Ντινάμο Σίτι - Πάφος 1-1
- Σάμροκ Ρόβερς - Κουόπιο 1-1
- Χάιντουκ Σπλιτ - Ράκοφ 2-2
- Χετάφε - Παρτιζάν 3-1
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