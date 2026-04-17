Conference League: Έκλεισαν θέση στα ημιτελικά Στρασμπούργκ, Σαχτάρ και Κρίσταλ Πάλας - iefimerida.gr

Στρασμπούργκ, Σαχτάρ και Κρίσταλ Πάλας είναι οι τρεις ομάδες που πλαισιώνουν τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα ημιτελικά του Conference League.

Οι Μαδριλένοι, που απέκλεισαν την ΑΕΚ παρά την ήττα τους με 3-1 στην Allwyn Arena, θα αντιμετωπίσουν τους Γάλλους, που νίκησαν τη Μάιντς με 4-0 στην έδρα τους και ανέτρεψαν το 2-0 του πρώτου ματς.

Στο άλλο ζευγάρι, η Κρίσταλ Πάλας πανηγύρισε την πρόκριση παρά την ήττα από τη Φιορεντίνα στην Ιταλία με 2-1 και θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που πέρασε με ισοπαλία στην Ολλανδία (1-1 με την Άλκμααρ).

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου στη Λειψία.