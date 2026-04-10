Conference League: Άλμα πρόκρισης για Κρίσταλ Πάλας και Σαχτάρ που βρίσκονται μια ανάσα από τα ημιτελικά - iefimerida.gr

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας άλμα πρόκρισης στους «4» του Conference League.
Μετά τη Ράγιο Βαγεκάνο που νίκησε εύκολα 3-0 την ΑΕΚ στο «Βαγέκας» και οι άλλοι τρεις γηπεδούχοι των προημιτελικών του Conference League, έφτασαν σε σημαντικές νίκες στα δικά τους πρώτα παιχνίδια, παίρνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.
Η Σαχτάρ «καθάρισε» την Αλκμάαρ μέσα σε 12 λεπτά, σημειώνοντας τρία γκολ με τους Πεδρίνιο (72') και Άλισον (81', 83'), ενώ αντίστοιχα άνετη νίκη με 3-0 πήρε η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Φιορεντίνα, με τα γκολ των Ματετά, Μίτσελ και Σαρ.
Η δε Μάιντς με δύο γκολ από τους Σανό και Πος απ' το πρώτο 20λεπτο, νίκησε εύκολα την Στρασμπούρ με 2-0 κι έχει πλέον τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Conference League
Μ. Πέμπτη 9/4
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) 3-0
(2' Ακομάς, 45'+2' Λόπεθ, 74' πέν. Παλαθόν)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία) 3-0
(72' Πεδρίνιο, 81', 83' Άλισον)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 3-0
(24' πέν. Ματετά, 31' Μίτσελ, 90'+1' Σαρα)
Μάιντς (Γερμανία) - Στρασμπούρ (Γαλλία) 2-0
(11' Σανό, 19' Πος)
*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) / Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) / Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Αλκμααρ (Ολλανδία)
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)