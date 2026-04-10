 Conference League: Άλμα πρόκρισης για Κρίσταλ Πάλας και Σαχτάρ που βρίσκονται μια ανάσα από τα ημιτελικά - iefimerida.gr
Conference League: Άλμα πρόκρισης για Κρίσταλ Πάλας και Σαχτάρ που βρίσκονται μια ανάσα από τα ημιτελικά

Η Κρίσταλ Πάλας διέλυσε 3-0 τη Φιορεντίνα
Η Κρίσταλ Πάλας διέλυσε 3-0 τη Φιορεντίνα / Φωτογραφία AP
Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας άλμα πρόκρισης στους «4» του Conference League.

Μετά τη Ράγιο Βαγεκάνο που νίκησε εύκολα 3-0 την ΑΕΚ στο «Βαγέκας» και οι άλλοι τρεις γηπεδούχοι των προημιτελικών του Conference League, έφτασαν σε σημαντικές νίκες στα δικά τους πρώτα παιχνίδια, παίρνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.

Η Σαχτάρ «καθάρισε» την Αλκμάαρ μέσα σε 12 λεπτά, σημειώνοντας τρία γκολ με τους Πεδρίνιο (72') και Άλισον (81', 83'), ενώ αντίστοιχα άνετη νίκη με 3-0 πήρε η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Φιορεντίνα, με τα γκολ των Ματετά, Μίτσελ και Σαρ.

Η δε Μάιντς με δύο γκολ από τους Σανό και Πος απ' το πρώτο 20λεπτο, νίκησε εύκολα την Στρασμπούρ με 2-0 κι έχει πλέον τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Conference League

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) 3-0
(2' Ακομάς, 45'+2' Λόπεθ, 74' πέν. Παλαθόν)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία) 3-0
(72' Πεδρίνιο, 81', 83' Άλισον)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 3-0
(24' πέν. Ματετά, 31' Μίτσελ, 90'+1' Σαρα)

Μάιντς (Γερμανία) - Στρασμπούρ (Γαλλία) 2-0
(11' Σανό, 19' Πος)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) / Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) / Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Αλκμααρ (Ολλανδία)

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

