Conference League: Κάζο και νέα απώλεια βαθμών για την Αταλάντα -«Εξάρα» του Άγιαξ στην έδρα της Μίντιλαντ - iefimerida.gr

Η Αταλάντα έμεινε στην ισοπαλία (1-1) με την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Φράιμπουργκ έφυγε με το «διπλό» (0-1) από την έδρα της Τράμπζονσπορ για την 3η αγωνιστική του Conference League.

Εκπλήξεις περιελάμβανε το... μενού των πρώτων αγώνων της τρίτης αγωνιστικής του Conference League. Με την Αταλάντα να γνωρίζει νέα απώλεια βαθμών, αφού δεν μπόρεσε να «λυγίσει» την αντίσταση της Καϊράτ Αλμάτι, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

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Η ομάδα του Καζακστάν έβαλε δύσκολα στους «μπεργκαμάσκι», οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 53ο λεπτό, με τον Μαρκ Γκουάλ να βρίσκει δίχτυα. Οι Ιταλοί ανέβασαν την πίεσή τους και ισοφάρισαν με τον Κρστοβιτς στο 82', όμως δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της ανατροπής.

«Διπλό» της Φράιμπουργκ στην έδρα της Τράμπζονσπορ - Κάζο για την Χάιντουκ Σπλιτ

Στο - ίσως - πιο δυνατό παιχνίδι της ημέρας, η Φράιμπουργκ κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Τράμπζονσπορ. Οι Γερμανοί άνοιξαν το σκορ στο 42' με τον Κιούμπλερ, με την ομάδα του Σαλάχ να πιέζει, αλλά να μην μπορεί να βρει δίχτυα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0.

Η πιο μεγάλη έκπληξη της ημέρας συνέβη στο Γιβραλτάρ. Με την Λίνκολν να υποδέχεται την Χάιντουκ Σπλιτ και να επικρατεί με 1-0, χάρη στο αυτογκόλ του Χατζικάντουνιτς στο 89ο λεπτό.

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Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων του Conference League