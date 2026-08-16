 Community Shield: Ονειρικό επίσημο ντεμπούτο για Τζόλη με την Άρσεναλ με ασίστ σε Χάβερτς και Έντεγκαρντ! [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Community Shield: Ονειρικό επίσημο ντεμπούτο για Τζόλη με την Άρσεναλ με ασίστ σε Χάβερτς και Έντεγκαρντ! [βίντεο]

Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ / AP
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Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε τη «σφραγίδα» του στο Community Shield, δίνοντας δυό ασίστ σε Έντεγκαρντ και Χάβερτς.

Ο Χρήστος Τζόλης δήλωσε «παρών» στον τελικό του Community Shield, συμβάλλοντας στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

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Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν με το πόδι στο... γκάζι και μέσα στο πρώτο μισάωρο κατάφεραν να αποκτήσουν προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Έλληνα διεθνή να έχει συμμετοχή στο δεύτερο γκολ.

Η ασίστ του Τζόλη στον Χάβερτς

Στη φάση του 2-0, ο Τζόλης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κεφαλιά έστρωσε την μπάλα στον Κάι Χάβερτς. Ο Γερμανός εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Έλληνα μεσοεπιθετικού και ολοκλήρωσε τη φάση, δίνοντας στην Άρσεναλ «αέρα» δύο τερμάτων.

Ο Έλληνας διεθνής, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα πήρε την μπάλα από την αριστερή πλευρά, συνέκλινε προς τον άξονα και είδε την κίνηση του Μάρτιν Έντεγκαρντ μέσα στην περιοχή. Ο Τζόλης τον τροφοδότησε και ο Νορβηγός τελείωσε ιδανικά τη φάση, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

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