Η αποζημίωση-μαμούθ που θα λάβει ο Christian Horner από την Red Bull -Πώς θα επιστρέψει στην F1 - iefimerida.gr

Ο Christian Horner αποχώρησε και επίσημα σήμερα από τη Red Bull με αποζημίωση ύψους 80 εκατ. λιρών, που του επιτρέπει να επιστρέψει στη Formula 1 την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τη Daily Mail Sport, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων κατέληξαν σε συμβιβασμό, που έπεσε στις 80 από τις 110 εκατ. λίρες που θα είχε λάβει αν εξοφλείτο πλήρως το συμβόλαιό του, το οποίο έληγε στο τέλος του 2030.

Ωστόσο, αυτό θα του στερούσε μια τόσο άμεση επιστροφή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μια καθυστέρηση που ήθελε να αποφύγει. Η ανακοίνωση που επιβεβαιώνει την αποχώρησή του εκδόθηκε σήμερα, 10 εβδομάδες αφότου είχε «απαλλαγεί από τα επιχειρησιακά του καθήκοντα».

Η αποχώρηση του Horner σηματοδοτεί το τέλος της καριέρας του στην ομάδα του Μίλτον Κινς, η οποία απέφερε οκτώ παγκόσμιους τίτλους οδηγών και έξι κατασκευαστών, σε δύο περιόδους επιτυχιών: πρώτα με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και στη συνέχεια με τον Μαξ Φερστάπεν.

Υπηρέτησε ως επικεφαλής ομάδας από την πρώτη εμφάνιση της Red Bull στη Formula 1 το 2005 και εμφανιζόταν σταθερά στις πίστες του κόσμου στο πλευρό της συζύγου του, Τζέρι Χάλιγουελ.

Ο Horner απομακρύνθηκε αιφνιδίως από τη θέση του μετά το Γκραν Πρι Βρετανίας, με την απόφαση να ανακοινώνεται στις 9 Ιουλίου από τη Red Bull GmbH, τη μητρική εταιρεία των ενεργειακών ποτών με έδρα την Αυστρία.

Τζέρι Χάλιγουελ και Christian Horner / Φωτογραφία: AP Photo

Ο 51χρονος δεν έλαβε καμία εξήγηση για την απόλυσή του, ωστόσο θεωρείται πως υπήρξε θύμα εσωτερικής διαμάχης για την εξουσία.

Το παρασκήνιο με τον Christian Horner και την Red Bull

Τα πράγματα είχαν αρχίσει να κορυφώνονται στο Red Bull Ring, την πίστα της έδρας της ομάδας στο Σπίλμπεργκ, μία εβδομάδα πριν το βρετανικό GP. Τα αποτελέσματα στην Αυστρία ήταν απογοητευτικά: ο Φερστάπεν, που είχε καταταγεί έβδομος, εγκατέλειψε μετά από σύγκρουση με τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι (ο οποίος ευθυνόταν για το ατύχημα), ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα τερμάτισε 16ος και τελευταίος από όσους ολοκλήρωσαν τον αγώνα.

Έτσι, η θέση του Horner, μετά από χρόνια αδιάκοπης επιτυχίας, δεν ήταν πια ακλόνητη. Οι πρώτες αμφιβολίες για το μέλλον του προέκυψαν όταν κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα υπάλληλο τον Φεβρουάριο του 2024. Δύο φορές απαλλάχθηκε από κορυφαίους νομικούς και ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία.

Στο πλευρό του στάθηκε η σύζυγός του, η οποία μάλιστα έκανε επίδειξη δημόσιας στήριξης περπατώντας μαζί του χέρι-χέρι στο γκριντ του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν.

Christian Horner / Φωτογραφία: AP Photo

Η εσωτερική δυναμική της Red Bull άλλαξε μετά τον θάνατο, το 2022, του Νο 1 υποστηρικτή του, του ιδρυτή δισεκατομμυριούχου Ντίτριχ Μάτεσιτς, σε ηλικία 78 ετών. Ο Horner και άλλα στελέχη, όπως ο Όλιβερ Μίντζλαφ, διευθύνων σύμβουλος του τομέα Corporate Projects and New Investments της Red Bull GmbH και πρώην CEO της RB Leipzig, ανταγωνίζονταν για ισχύ στη νέα τάξη πραγμάτων που είχε μείνει χωρίς τον φυσικό της ηγέτη.

Ο επόμενος σημαντικός υποστηρικτής του Horner, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των κατηγοριών, ήταν ο Ταϊλανδός συνιδιοκτήτης της Red Bull, Τσαλέρμ Γιοοβιντίγια. Με περιουσία ύψους 26,5 δισ. λίρες, τον προστάτεψε από τους αντιπάλους του στην αυστριακή πτέρυγα της εταιρείας, την οποία πλέον διευθύνει ο 33χρονος γιος του Ντίτριχ, Μαρκ Μάτεσιτς.

Οι απόψεις του Μαρκ για τον Horner δεν είναι γνωστές. Ωστόσο, η Daily Mail Sport αναφέρει ότι δέχτηκε πιέσεις από τον 82χρονο σύμβουλο μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, και τον πατέρα του Φερστάπεν, Γιος, να τον απομακρύνει. Ο Γιος είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Red Bull θα «εκραγεί» αν ο Horner παρέμενε στη θέση του.

Αυτές οι εσωτερικές μεθοδεύσεις κορυφώθηκαν τον Ιούλιο, όταν ο Τσαλέρμ, αν και με μεγάλη απροθυμία, συντάχθηκε τελικά με την «αντι-Horner» πτέρυγα, μετά από έντονες πιέσεις της αντίπαλης πλευράς.

Christian Horner και Μαξ Φερστάπεν / Φωτογραφία: AP Photo

Απέσυρε έτσι τη στήριξή του και αυτό σήμανε το τέλος του Horner στη Red Bull. Έκτοτε, ο Christian έχει νιώσει τεράστια απουσία από το άθλημα που αγαπά και παραμένει σε επαφή με μέλη της παλιάς του ομάδας.

Τη θέση του ανέλαβε ο Λοράν Μέκις, καταξιωμένος Γάλλος μηχανικός, ο οποίος μετακινήθηκε από την «δευτερεύουσα» ομάδα της Red Bull, τη Racing Bulls, εκεί όπου είχε διοριστεί από τον ίδιο τον Horner, μετά από μια λαμπρή καριέρα στη Ferrari και τη FIA.

Τα αποτελέσματα της Red Bull τις τελευταίες εβδομάδες είναι εντυπωσιακά, με τον Φερστάπεν να κερδίζει στη Μόντσα πριν από δύο εβδομάδες και στο Αζερμπαϊτζάν το περασμένο Σαββατοκύριακο.