Champions League: Σύγκρουση «γιγάντων» στη Μαδρίτη -Δοκιμασία στη Λισαβόνα για την Άρσεναλ - iefimerida.gr

Με δύο δυνατές αναμετρήσεις σε Μαδρίτη και Λισαβόνα ξεκινά απόψε (22:00) η προημιτελική φάση του Champions League.

Όπως είναι λογικό, όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου, σε μία «τιτανομαχία» με φόντο τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «μερένχες» απέκλεισαν εύκολα τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι Βαυαροί θέλουν να συνεχίσουν τη... σαρωτική του πορεία σε Γερμανία και Ευρώπη, έχοντας σύμμαχο και την παράδοση με τέσσερις σερί προκρίσεις σε βάρος των Μαδριλένων και 7/10 κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Βέβαια, στο σύνολο των αγώνων η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μικρό προβάδισμα, καθώς σε 28 αναμετρήσεις, οι Ισπανοί μετράνε 13 νίκες, οι Γερμανοί 11, ενώ τέσσερα ματς έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Στα αγωνιστικά, ο Αρμπελόα δεν υπολογίζει στους Κουρτουά και Ροντρίγκο, την ώρα που ο Κομπανί θα έχει στη διάθεσή του τον Χάρη Κέιν, καθώς προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα και ταξίδεψε στη Μαδρίτη με την υπόλοιπη αποστολή.

Δοκιμασία στη Λισαβόνα για την Άρσεναλ

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας υποδέχεται στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» την Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να είναι το φαβορί, έχοντας και μία εμφατική νίκη στο ίδιο γήπεδο με 5-1.

Για τους γηπεδούχους, εκτός είναι οι Χιούλμαντ, Νούνο Σάντος και ο Φώτης Ιωαννίδης, ενώ αμφίβολος είναι ο Φρεσνέδα. Όσον αφορά τους Λονδρέζους, οι απουσίες είναι αρκετές, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα δεν υπολογίζει τους Έζε, Χινκάπιε και Μερίνο, την ώρα που ερώτημα αποτελεί η παρουσία των Τροσάρ, Σάκα, Τίμπερ και Μαντουέκε.