Champions League: «Έσπασε το ρόδι» η Κοπεγχάγη, «σκληρό καρύδι» και «ζωντανή» για πρόκριση η Πάφος - iefimerida.gr

Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League πέτυχε εντός έδρας η Κοπεγχάγη με 3-2 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Πάφος αποδείχθηκε πολύ «σκληρό καρύδι» με τη Μονακό στο «Alphamega» της Λεμεσού.

Παρότι οι Μονεγάσκοι προηγήθηκαν δύο φορές, οι πρωταθλητές Κύπρου απάντησαν ισάριθμες και με το τελικό 2-2 έφτασαν τους 6 βαθμούς, όσους και οι φιλοξενούμενοι.

Ιστορικό το γκολ του Νταβίντ Λουίς με την Πάφο (ισοφάρισε σε 1-1), καθώς ο Βραζιλιάνος σε ηλικία 38 ετών και 218 ημερών έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου (την... πρωτιά κατέχει ο Πορτογάλος Πέπε).

Βασικός με την φανέλα της Κοπεγχάγης ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος (δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 56') στο 3-2 επί της Καϊράτ, η οποία προσπάθησε για μία μεγάλη επιστροφή μετά το 3-0, χωρίς να τα καταφέρει. Αποτέλεσμα που αφήνει κάποιες ελπίδες στους Δανούς...

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

