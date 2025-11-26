 Champions League: «Έσπασε το ρόδι» η Κοπεγχάγη, «σκληρό καρύδι» και «ζωντανή» για πρόκριση η Πάφος - iefimerida.gr
Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League πέτυχε εντός έδρας η Κοπεγχάγη με 3-2 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Πάφος αποδείχθηκε πολύ «σκληρό καρύδι» με τη Μονακό στο «Alphamega» της Λεμεσού.

Παρότι οι Μονεγάσκοι προηγήθηκαν δύο φορές, οι πρωταθλητές Κύπρου απάντησαν ισάριθμες και με το τελικό 2-2 έφτασαν τους 6 βαθμούς, όσους και οι φιλοξενούμενοι.

Ιστορικό το γκολ του Νταβίντ Λουίς με την Πάφο (ισοφάρισε σε 1-1), καθώς ο Βραζιλιάνος σε ηλικία 38 ετών και 218 ημερών έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου (την... πρωτιά κατέχει ο Πορτογάλος Πέπε).

Βασικός με την φανέλα της Κοπεγχάγης ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος (δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 56') στο 3-2 επί της Καϊράτ, η οποία προσπάθησε για μία μεγάλη επιστροφή μετά το 3-0, χωρίς να τα καταφέρει. Αποτέλεσμα που αφήνει κάποιες ελπίδες στους Δανούς...

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

  • Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-2 (6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)
  • Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 0-1 (57' Πρόμις)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2 (23' Γκριμάλντο, 54' Σικ)
  • Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-0 (27' αυτ. Κουντέ, 55' Εστεβάο, 75' Ντέλαπ)
  • Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-0 (45'+2, 54' Γκιρασί, 58' Αντεγέμι, 90'+5 Σβένσον)
  • Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-0 (56' Χόιλουντ, 72' Γιάνκοβιτς)
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 0-0
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-3 (27' Μπλόμπεργκ, 87' πέν. Φετ - 48' Οπέντα, 59' ΜακΚένι, 90'+1 Ντέιβιντ)
  • Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 2-1 (46',50' Ομπαμεγιάνγκ - 6' Μπαρνς)
  • Κοπεγχάγη (Δανία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-2 (26' Ντάντασον, 59' πέν. Λάρσον, 73' Ρόμπερτ - 81' Σατπάεφ, 90' Μπάιμπεκ)
  • Πάφος (Κύπρος)-Μονακό (Γαλλία) 2-2 (18' Νταβίντ Λουίζ, 88' Σάνγιτς - 5' Μιναμίνο, 26' Μπαλογκάν)
