Champions League: Έκανε την έκπληξη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα η Χάποελ Μπερ Σεβά - Όλα τα ζευγάρια των playoffs - iefimerida.gr

Στα playoffs του Champions League συνεχίζει η Χάποελ Μπερ Σεβά, που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και «διπλασίασε» τις νίκες της.

Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον περιελάμβανε το πρόγραμμα της Τρίτης (11/8) η προκριματική φάση του Champions League. Αναμφίβολα, την παράσταση... έκλεψε η Χάποελ Μπερ Σεβά. Οι Ισραηλινοί πήγαν στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, επικράτησαν με 2-0 και με συνολικό σκορ 3-0 πανηγύρισαν μεγάλη πρόκριση στα playoffs.

Πρόκριση και για την Λυών, η οποία νίκησε με 3-0 την Σπάρτα Πράγας και ανέτρεψε την ήττα της Τσεχίας. Τα γκολ για τους Γάλλους πέτυχαν οι Νουαμά, Μέιτλαντ-Νάιλς και Μόρτον.

Οι υπόλοιπες ομάδες που προκρίθηκαν είναι οι: Λέφσκι Σόφιας, Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ναϊμέγκεν, Τσέλιε, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Φενέρμπαχτσε, οι οποίες μαζί με ΑΕΚ, Λασκ, Σέλτικ και Βίκινγκ θα συμπληρώσουν το «παζλ» των playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όλα τα ζευγάρια των playoffs του Champions League - Με Λέφσκι Σόφιας η ΑΕΚ