Champions League: Με το ένα πόδι στη League Phase Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ, προβάδισμα πρόκρισης για την Χάποελ Μπερ Σεβά [βίντεο] - iefimerida.gr

Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ έκαναν επίδειξη δύναμης στα playoffs του Champions League, πανηγυρίζοντας μεγάλες νίκες και παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ ήταν οι μεγάλες κερδισμένες της βραδιάς στα playoffs του Champions League, καθώς πανηγύρισαν σημαντικές νίκες και έκαναν αποφασιστικό βήμα προς τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Προβάδισμα για Χάποελ Μπερ Σεβά, όλα ανοιχτά ανάμεσα σε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέλιε.

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Προβάδισμα της Σέλτικ για την League Phase του Champions League

Η Σέλτικ ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 2-0 της ΛΑΣΚ στο «Celtic Park», αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για τα playoffs του Champions League.

Οι Αυστριακοί μπήκαν δυνατά και βρήκαν δύο φορές δίχτυα στο πρώτο μέρος, ωστόσο αμφότερα τα γκολ ακυρώθηκαν για οφσάιντ. Η Σέλτικ ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και στο 26' άνοιξε το σκορ με τον Μπέντζαμιν Νίγκρεν, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι».



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Λίγο πριν από την ανάπαυλα οι Σκωτσέζοι χτύπησαν ξανά. Ο Καμίλο Ντουράν έπιασε ένα εντυπωσιακό μονοκόμματο σουτ και διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας στη Σέλτικ σαφές προβάδισμα ενόψει του δεύτερου ημιχρόνου.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι δε σταμάτησαν εκεί, αφού σκόραραν και τρίτο τέρμα με τον Ντουράν να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και να θέτει ήδη τις βάσεις πρόκρισεις για την Σέλτικ (3-0)

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Παρέλαση της Μπόντο Γκλιμτ στην Ολλανδία

Η Μπόντο Γκλιμτ έχει επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της απέναντι στη Νάιμεγκεν, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs του Champions League. Οι Νορβηγοί πήγαν στα αποδυτήρια με 2-0, χάρη στα γκολ του Σόντρε Φετ στο 25' και του Αντρέας Χέλμερσεν στο 44'.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόντο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρήκε και τρίτο γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-3 και βάζοντας πολύ δύσκολα στη Νάιμεγκεν, που αν και κατάφερε να μειώσει σε 1-3 στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καλείται πλέον να αντιδράσει για να διατηρήσει τις ελπίδες της ενόψει της ρεβάνς.



Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε 2-1: Προβάδισμα για τους γηπεδούχους

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση της Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Τσέλιε για τα playoffs του Champions League, με τις δύο ομάδες να αφήνουν... σχεδόν ανοιχτούς λογαρισμούς (2-1) για τη ρεβάνς.

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Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 15' με τον Ρόμαν Τσερέπκαϊ, όμως η Τσέλιε βρήκε την απάντηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Μιλότ Αβντίλι σκόραρε στο 41' για το 1-1.

Στο 79ο λεπτό, ο Ζλατάνοβιτς έκανε το 2-1, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας ένα... ελαφρύ προβάδισμα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας ενόψει της ρεβάνς.

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Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ 1-1: Μοιρασιά και η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς

Ισόπαλο με 1-1 ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Σαμπάχ, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

Η Σαμπάχ αιφνιδίασε την αντίπαλό της και άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Βέλικο Σίμιτς. Η Χάποελ κατάφερε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα, με τον Τζέιβον Ίστ να ισοφαρίζει στο 43' και το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.