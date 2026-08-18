Champions League Playoffs: Έμειναν ανοιχτοί λογαριασμοί σε Ζάγκρεμπ και Κωνσταντινούπολη [βίντεο] - iefimerida.gr

Φενέρμπαχτσε και Λυών έμειναν στο 1-1, ενώ Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Βίκινγκ στο 2-2 από το πρώτο ημίχρονο, στα playoffs του Champions League.

Όπως η ΑΕΚ στη Σόφια, έτσι και στις άλλες δύο αναμετρήσεις της βραδιάς, καμία ομάδα δεν πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα… αστέρια του Champions League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ προηγήθηκε με 2-0 της Βίκινγκ, αλλά ισοφαρίστηκε προτού τελειώσει το πρώτο μέρος, ενώ η Φενέρμπαχτσε βρήκε γκολ ισοφάρισης νωρίς στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να λυγίσει τη Λυών, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Σώθηκε με Γκρίνγουντ η Φενέρμπαχτσε και παίζει… ρέστα για το Champions League στη Γαλλία

Στην Τουρκία, η Φενέρμπαχτσε μπορεί να μπήκε στον… χορό των εκατομμυρίων της Τουρκίας το φετινό καλοκαίρι, αλλά η Λυών ήταν αυτήν που άντεξε, με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς.

Ο Τολισό βρήκε τον Οπέντα στο 40ό λεπτό και εκείνος αμαρκάριστος με μία καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 0-1 για τους Γάλλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι πριν το φινάλε του ημιχρόνου, αλλά βρήκαν άμεσα την απάντηση στο ξεκίνημα του δευτέρου. Ο Ακτούρκογλου βρήκε τον Γκρίνγουντ μέσα στην περιοχή και εκείνος με θαυμαστή ψυχραιμία πλάσαρε ιδανικά για το 1-1, στο 47'.

Με την αναμέτρηση να ανοίγει και τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες. Η Λυών με τον Οπέντα να σημαδεύει το δοκάρι στο 52', ενώ ο Ταλίσκα δεν κατάφερε να σκοράρει πέντε λεπτά αργότερα.

Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Βίκινγκ τα έκαναν όλα σε ένα ημίχρονο

Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Βίκινγκ τα έδωσαν όλα στο πρώτο ημίχρονο αλλά έμειναν εκεί. Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές, από το 6ο ως το 10ο λεπτό. Αρχικά ο Μπέλιο άνοιξε το σκορ, για να διπλασιάσει τα τέρματα των Κροατών ο Λισίκα, με αρκετή δόση τύχης.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έχασε μάλιστα την ευκαιρία και για τρίτο γκολ, με την απάντηση να είναι άμεση. Στο 26' ο Κρίστιανσεν μέσα από την περιοχή τελείωσε ιδανικά τη φάση για να μειώσει σε 2-1, ενώ ο Τρίπιτς με προσωπική ενέργεια διαμόρφωσε το 2-2 στο 39'.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκορ που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, μιας και οι δύο ομάδες προφύλαξαν τα νώτα τους στο δεύτερο μέρος, με την πρόκριση να κρίνεται στη Νορβηγία.