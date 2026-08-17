Champions League: Με πέντε σημαντικές απουσίες η Λέφσκι Σόφιας για το ματς με την ΑΕΚ - Γεμίζει το «Βασίλ Λέφσκι» - iefimerida.gr

Με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα τίθεται αντιμέτωπη η Λέφσκι Σόφιας, πριν την πρώτη «μάχη» στα playoffs του Champions League απέναντι στην ΑΕΚ.

Η ώρα της ΑΕΚ να μπει στον... χορό της Ευρώπης έφτασε. Το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00), οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξενούνται από την Λέφσκι Σόφιας, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τα playoffs του Champions League.

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Η νεότερη μεταγραφή της βουλγάρικης ομάδας ακούει στο όνομα του Μάρκο Γκρούγιτς, με τον Σέρβο αμυντικό χαφ να αντιμετωπίζει την αμέσως προηγούμενη ομάδα του, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Με πέντε σημαντικές απουσίες η Λέφσκι Σόφιας για το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League

Ωστόσο, εκτός από προσθήκες, η ομάδα της Σόφιας «μετράει» και σημαντικές απώλειες. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός Χούλιο Βελάθκεθ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες πέντε παικτών.

Εκτός «μάχης» για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ελλάδας έχουν τεθεί ο Ακράμ Μπουράς, που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ο επιθετικός Μουσταφά Σανγκαρέ, ο κεντρικός αμυντικός Στίπε Βούλικιτς, ο εξτρέμ Ράντοσλαβ Κιρίλοφ, αλλά και ο δεξιός μπακ Όλιβερ Καμντέμ.

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Πρόκειται για απουσίες που περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Ισπανού προπονητή για το πρώτο παιχνίδι της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ. Το διακύβευμα για τις δύο ομάδες είναι μεγάλο, καθώς μοναδικός στόχος και των δύο είναι το πρώτο «βήμα» για την league phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Γεμίζει το «Βασίλ Λέφσκι» για το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ

Η «δίψα» των φίλων της Λέφσκι Σόφιας για το πρώτο παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» στα playoffs του Champions League είναι μεγάλο. Το «Βασίλ Λέφσκι» αναμένεται κατάμεστο. Όπως ανακοίνωσε η βουλγάρικη ομάδα, περίπου 38.000 εισιτήρια έχουν κάνει ήδη... φτερά για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Μάλιστα, εξαιτίας της πολύ μεγάλης ζήτησης, οι άνθρωποι της βουλγαρικής ομάδας κατάφεραν να εξασφαλίσουν ακόμη περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, τέθηκαν προς πώληση 1.536 επιπλέον εισιτήρια, τα οποία αφορούν τα μπλοκ 37 και 42 του «Γ» πετάλου.