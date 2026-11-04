Champions League: Εξάρα η Παρί Σεν Ζερμέν, άνετη η Μπαρτσελόνα -Ασύλληπτη ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Ρόμα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν... καταιγιστική και «διέλυσε» με 6-0 εκτός έδρας την Βιγιαρεάλ, ενώ η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-0 την Άστον Βίλα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στο πρώτο... μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, αναμφίβολα τα φώτα «έπεσαν» πάνω στην Παρί Σεν Ζερμέν. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έδειξε - για ακόμη μία φορά - ότι δεν προτίθεται να αφήσει εύκολα το «στέμμα» της, «ισοπεδώνοντας» με 6-0 την Βιγιαρεάλ εκτός έδρας.

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Τον... χορό των γκολ άνοιξε ο Ζοάο Νέβες στο ένατο λεπτό, με Ντουέ, Μαγιουλού και Φαμπιάν Ρουίθ να προσθέτουν άλλα τρία μέχρι το 17ο λεπτό, με τα τέσσερα γκολ σε οκτώ λεπτά να αποτελούν ρεκόρ στη διοργάνωση!

Στη συνέχεια, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε... κατέβασε ταχύτητες, όμως βρήκε άλλες δύο φορές δίχτυα. Με τους Φαμπιάν Ρουίθ και Μπολί να διαμορφώνουν το τελικό 0-6. Έτσι, οι Γάλλοι έκαναν το 4/4 και «φιγουράρουν» στην πρώτη θέση της League Phase.

Επιστροφή στις νίκες για την Μπαρτσελόνα στο Champions League

Στο «Καμπ Νου», η Μπαρτσελόνα αναζητούσε αντίδραση μετά την εκτός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Και την βρήκε, με τους «μπλαουγκράνα» να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα, «λυγίζοντας» με 3-0 την Άστον Βίλα.

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Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο έβδομο λεπτό, με τον... συνήθη ύποπτο να αναλαμβάνει στη συνέχεια. Ο λόγος για τον Ραφίνια, ο οποίος πρόσθεσε ακόμα δύο τέρματα, σκοράροντας στο 52' και το 64'.

Έτσι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε τους εννέα βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της League Phase.

Μεγάλη ανατροπή και επιτέλους αντίδραση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μετά από ένα απίθανο... θρίλερ στο «Ολντ Τράφορντ», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πάρει το «τρίποντο». Οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Σούλε, ενώ ο Μάλεν «διπλασίασε» τα τέρματα της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μετά από έξι λεπτά.

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Εκεί που όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Κάρικ δεν θα σήκωνε ξανά... κεφάλι, έγινε αυτό που λίγοι περίμεναν. Ο Μπρούνο Φερνάντες μείωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 58', για να ακολουθήσει επιθετικός... μονόλογος των «κόκκινων διαβόλων».

Η υπεροχή απέφερε καρπούς, με τον Κούνια να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 83' και τρία λεπτά μετά να σκοράρει ξανά, κάνοντας την ολική ανατροπή, η οποία προκάλεσε... σεισμό στο «Ολντ Τράφορντ».

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο Champions League

Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη 2-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Σπόρτινγκ 0-1

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 0-2

Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ 0-0

Φέγενορντ - Ίντερ 0-3

ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0