Champions League: «Ποδαρικό» με νίκες για Παρί και Ίντερ -Ο Φαν Ντάϊκ λύτρωσε τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις - iefimerida.gr

Τα διαπιστευτήριά τους έδωσαν στην πρεμιέρα του Champions League οι δύο φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε επίδειξη δύναμης στο Παρίσι όπου επικράτησε 4-0 της Αταλάντα με τρία γκολ μέχρι το 51΄, ενώ στο ίδιο διάστημα έχασε και πέναλτι (44΄ Μπαρκολά - απέκρουσε ο Καρνεσέκι).

Η Ίντερ πέρασε με μεγαλοπρέπεια από το Άμστερνταμ, καθώς ο Μάρκους Τιράμ ήταν ασυγκράτητος και πέτυχε αμφότερα τα γκολ στο 2-0 επί του Άγιαξ, σε κρίσιμα σημεία: ένα στο τέλος του πρώτου κι ένα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.

Στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ προηγήθηκε 2-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης πριν καλά καλά… ξεκινήσει το ματς (4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ), μείωσαν οι «ροχιμπλάνκος» στην εκπνοή του ημιχρόνου με τον Γιορέντε και ο ίδιος ισοφάρισε στο 81΄. Όμως, την τελευταία λέξη είπε ο εμβληματικός αρχηγός των "Reds", Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που με κεφαλιά έγραψε το 3-2 στις καθυστερήσεις.

Στο Μόναχο η Μπάγερν επιβλήθηκε 3-1 της Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δις, έφτασε τα 42 γκολ στη διοργάνωση και μπήκε στο Top 20 του ιστορικού πίνακα των σκόρερ. Χρειάζεται μόνο άλλα 8 για να μπει στην πρώτη δεκάδα.

Όρθια στην Φορτούνα Αρένα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 κι ενώ είχε χάσει και πέναλτι, έμεινε η Μπόντο Γκλιμτ. Με γκολ του Φετ στο 90' οι Νορβηγοί απέσπασαν σπουδαία ισοπαλία με σκορ 2-2 από την Σλάβια Πράγας, που με τον Χρήστο Ζαφείρη στην ενδεκάδα της έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το πρώτο της «τρίποντο».

Ο Έλληνας μέσος, που από τον ερχόμενο Ιανουάριο θ' αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, έπαιξε σε όλο το 90λεπτο, αλλά δεν πανηγύρισε με την ομάδα του, παρότι με δύο γκολ του Μπότζι πήρε «καθαρό» προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι, που στο 54' έχασαν πέναλτι με τον Χογκ (απέκρουσε ο Στάνεκ), μείωσαν με τον Μπάσι (78') και στο 90' με τον Φετ «επέστρεψαν» στο παιχνίδι κι έφυφαν με έναν χρυσό βαθμό.

Champions League: Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

(72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

(90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄

Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

(23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄

Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

(43΄, 47΄ Τιράμ)

Πέμπτη 18/9

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 19:45

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00