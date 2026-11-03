 Champions League: Σημαντικό «διπλό» με βασικό Ιωαννίδη για την Σπόρτινγκ -Η Γαλατάσαραϊ «κατάπιε» την Στουτγκάρδη [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Champions League: Σημαντικό «διπλό» με βασικό Ιωαννίδη για την Σπόρτινγκ -Η Γαλατάσαραϊ «κατάπιε» την Στουτγκάρδη [βίντεο]

Οι παίκτες της Σπόρτινγκ πανηγυρίζουν κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ
Οι παίκτες της Σπόρτινγκ πανηγυρίζουν κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ / Φωτογραφία: AP
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Με τον Μπατράκοφ να σκοράρει δις στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού, η Γαλατάσαραϊ υπέταξε με 2-0 την Στουτγκάρδη για την League Phase του Champions League.

Τους έξι βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές έφτασε η Γαλατάσαραϊ, με την πρωταθλήτρια Τουρκία να «λυγίζει» σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι την Στουτγκάρδη με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Μπατράκοφ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα.

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Από την μεριά τους, οι Γερμανοί γνώρισαν την πρώτη τους ήττα για φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφού είχαν προηγηθεί οι νίκες με Βίκινγκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και η ισοπαλία με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που την έχουν φέρει στην 8η θέση με επτά βαθμούς.

Πέρασε από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με βασικό Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

Με τον Φώτη Ιωαννίδη στο βασικό σχήμα, η Σπόρτινγκ έκαμψε την αντίσταση της Σαχτάρ Ντόνετσκ και πέτυχε την τρίτη νίκη της σε τέσσερις αγωνιστικές στην φετινή League Phase του Champions League. Στο 13ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Έλληνα επιθετικού, με τον διαιτητή να λέει «παίζεται».

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Τελικά, το γκολ για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 59ο λεπτό. Μετά από κόντρα στην άμυνα των Ουκρανών, η μπάλα στρώθηκε στον Ντούμπια, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα του Ρίζνικ, «γράφοντας» το 1-0.

Στο 82ο λεπτό, η Σαχτάρ έφτασε μία... ανάσα από την ισοφάριση, όμως το σουτ του Άλισον σταμάτησε στο δοκάρι, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος και τους Πορτογάλους να φεύγουν από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με ένα σημαντικό «τρίποντο».

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