Champions League: Η Μπάγερν Μονάχου «καθάρισε» για δεύτερη φορά τη Ρεάλ (4-3) -Πρόκριση με ισοπαλία για την Άρσεναλ - iefimerida.gr

Στα ημιτελικά του Champions League προκρίθηκε η Μπάγερν Μονάχου, καθώς νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και στην έδρα της με 4-3 και θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν για μία θέση στον τελικό.

Τα δύο μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έδωσαν σκληρή μάχη στη Γερμανία, όμως οι Βαυαροί χαμογέλασαν στο τέλος, καθώς με δύο γκολ στο φινάλε ανέτρεψαν την κατάσταση και σε συνδυασμό με το μεγάλο «διπλό» που είχαν πανηγυρίσει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» προκρίθηκαν θριαμβευτικά σε ένα ματς που φαινόταν ότι θα πήγαινε στην παράταση.

Οι «μερένχες» προηγήθηκαν τρεις φορές στο Μόναχο, όμως δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και αποκλείστηκαν από το Champions League, στρέφοντας την προσοχή τους πλέον στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ στη ματσάρα του Μονάχου, που βρήκε νικήτρια την Μπάγερν Μονάχου

Οι Μαδριλένοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στα 34 δευτερόλεπτα, με τον Γκιουλέρ να σκοράρει από μακριά έπειτα από ολέθριο λάθος του Νόιερ.

Η Μπάγερν όμως απάντησε πέντε λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Πάβλοβιτς έπειτα από κακή εκτίμηση του Λούνιν.

Ο Γκιουλέρ όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και έδωσε ξανά προβάδισμα στη Ρεάλ στο 29′ με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ.

Η Μπάγερν είχε ξανά αντίδοτο και ισοφάρισε σε 2-2 στο 38′ με υποδειγματικό πλασέ του Χάρι Κέιν από πάσα του Ουπαμεκανό.

Πριν από την ανάπαυλα, η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα προηγήθηκε ξανά, με τον Εμπαπέ να σκοράρει από κοντά έπειτα από πέρασμα του Βινίσιους από αριστερά.

Εκεί που όλα έδειχναν πως ο αγώνας θα οδηγούνταν στην παράταση, ο Λουίς Ντίας βρήκε δίχτυα με δεξί σουτ στο 89′ και ισοφάρισε, στέλνοντας την Μπάγερν στα ημιτελικά του Champions League.

Το κερασάκι για την ομάδα του Κομπανί ήρθε να βάλει στο 90’+4′ ο Ολίσε, με την Μπάγερν να ζευγαρώνει τις νίκες της επί των Μαδριλένων.

Πρόκριση στους «4» για την Άρσεναλ με λευκή ισοπαλία

Η Άρσεναλ έσβησε το ματς με τη Σπόρτινγκ στο Emirates (0-0) και πέρασε στους «4» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο.

Ο Μίκελ Αρτέτα ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα του μένει από βενζίνη στο τέλος της σεζόν και δεν είχε την παραμικρή διάθεση να ρισκάρει. Οι Gunners έπαιξαν τόσο-όσο για να μη χάσουν από την Σπόρτινγκ στο Λονδίνο και μετά το 0-0 πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά χάρη στο 0-1 της Πορτογαλίας.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έκανε το «μπαμ» με την Μπαρτσελόνα, θα είναι αντίπαλος της Άρσεναλ στα ημιτελικά.