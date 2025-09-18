Champions League: Με ελληνικό ενδιαφέρον και ματσάρες κλείνει η πρεμιέρα της League Phase - iefimerida.gr

Με έξι δυνατές αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 1η αγωνιστική στην League Phase του Champions League.
Μετά τη λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο, το ελληνικό ενδιαφέρον δεν απουσιάζει από το τρίτο... πιάτο, καθώς η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Μονακό και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη φιλοξενεί την Καϊράτ Αλμάτι, με μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τρίποντο.
Στα υπόλοιπα ματς, η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει με την Νάπολι, με τον Κέβιν Ντε Μπρούιν να επιστρέφει ως αντίπαλος στο «Έτιχατ», ενώ η Μπαρτσελόνα, εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού, θα δοκιμαστεί στην έδρα της Νιούκαστλ. Τέλος, η Λεβερκούζεν, επίσης αντίπαλος των Πειραιωτών, θα παίξει με την Κοπεγχάγη στη Δανία, ενώ η Γαλατασαράι θα αγωνιστεί με την Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη.
Τα αποτελέσματα και το αποψινό πρόγραμμα της 1η αγωνιστικής του Champions League
Τρίτη 16/9
Aθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2
(72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
(90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1
(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)
Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3
(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)
Γιουβέντους-Ντόρτμουντ 4-4
(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0
(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)
Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός-Πάφος 0-0
Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2
(23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)
Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0
(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)
Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι 3-1
(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)
Λίβερπουλ -Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)
Άγιαξ-Ίντερ 0-2
(43΄, 47΄ Τουράμ)
Πέμπτη 18/9
Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 19:45
Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00
Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 22:00
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00