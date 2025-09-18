Champions League: Με ελληνικό ενδιαφέρον και ματσάρες κλείνει η πρεμιέρα της League Phase - iefimerida.gr

Με έξι δυνατές αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 1η αγωνιστική στην League Phase του Champions League.

Μετά τη λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο, το ελληνικό ενδιαφέρον δεν απουσιάζει από το τρίτο... πιάτο, καθώς η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Μονακό και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη φιλοξενεί την Καϊράτ Αλμάτι, με μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τρίποντο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα υπόλοιπα ματς, η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει με την Νάπολι, με τον Κέβιν Ντε Μπρούιν να επιστρέφει ως αντίπαλος στο «Έτιχατ», ενώ η Μπαρτσελόνα, εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού, θα δοκιμαστεί στην έδρα της Νιούκαστλ. Τέλος, η Λεβερκούζεν, επίσης αντίπαλος των Πειραιωτών, θα παίξει με την Κοπεγχάγη στη Δανία, ενώ η Γαλατασαράι θα αγωνιστεί με την Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη.

Τα αποτελέσματα και το αποψινό πρόγραμμα της 1η αγωνιστικής του Champions League

Τρίτη 16/9

Aθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

(72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

(90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ 2-2

(23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα 4-0

(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι 3-1

(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ -Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Άγιαξ-Ίντερ 0-2

(43΄, 47΄ Τουράμ)

Πέμπτη 18/9

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 19:45

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00