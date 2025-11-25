Champions League: Η Μπενφίκα έσπασε το ρόδι κόντρα στον Άγιαξ -«Βόμβα» της Ουνιόν κόντρα στη Γαλατά - iefimerida.gr

Μπενφίκα και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έφυγαν με «διπλά» στις εναρκτήριες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Για τους «Αετούς» της Λισαβόνας, που είχαν στο αρχικό τους σχήμα τον Βαγγέλη Παυλίδη, η νίκη επί του Άγιαξ στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με 2-0 συνιστά την πρώτη εφετινή τους στη διοργάνωση απέναντι στους δευτεραθλητές Ολλανδίας, που μετά από 5 αγώνες είναι πλέον η μόνη ομάδα χωρίς βαθμό στη διοργάνωση.

Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο «Ραμς Παρκ» της Κωνσταντινούπολης, όπου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επικράτησε 1-0 της Γαλατασαράι, που προερχόταν από τρεις απανωτές νίκες. Οι Βέλγοι με τη δεύτερη νίκη τους και αυτή εκτός έδρας, έμειναν «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης.



Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2 (6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)

Γαλατασαράι -Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1 (57' Πρόμις)

Μάντσεστερ Σίτι -Λεβερκούζεν 22:00

Τσέλσι -Μπαρτσελόνα 22:00

Ντόρτμουντ -Βιγιαρεάλ 22:00

Νάπολι -Καραμπάγκ 22:00

Σλάβια Πράγας -Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00

Μπόντο Γκλιμτ -Γιουβέντους 22:00

Μαρσέιγ -Νιούκαστλ 22:00

Τετάρτη 26/11