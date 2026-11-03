Champions League: Η ΑΕΚ που δεν είναι φόβητρο, η επιστροφή Έμερι, ο Κέιν που φτάνει τον Ρονάλντο και όσα παίρνει ο άνεμος της Μπόντο Γκλιμτ - iefimerida.gr

Champions League και πάλι με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase με την ΑΕΚ να φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης και άλλα μεγάλα ματς.

Όταν το βράδυ της Τετάρτης η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Ρεάλ Μαδρίτης, πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί στον ύμνο που θα ακουστεί, υπάρχει η αναφορά «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια αναφορά που έχει να κάνει με το μακρινό, αλλά ιστορικό φιλικό παιχνίδι της 12ης Μαΐου 1965 στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στους Μαδριλένους Φέρεντς Πούσκας, το οποίο είχε λήξει με εντυπωσιακό ισόπαλο 3-3. Βέβαια η σημερινή Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί φόβητρο της Ρεάλ. Βιώνει άλλωστε περίοδο παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης, αλλά θα παλέψει για τις πιθανότητες που της αναλογο΄πυν σε ένα τόσο μεγάλο ματς.

Το Champions League επιστρέφει αυτή την εβδομάδα και ο Ουνάι Έμερι γυρίζει στη Βαρκελώνη, για πρώτη φορά μετά την ήττα σε έναν από τους πιο επικούς αγώνες στα 72 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης.

Βράδυ Τρίτης, ο Έμερι θα οδηγήσει στο «Καμπ Νου» την Άστον Βίλα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των 36 ομάδων, σε μια αναμέτρηση που ξεχωρίζει. Μέσα στην εβδομάδα, ο Χάρι Κέιν κυνηγά ένα ρεκόρ στο Champions League στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που διανύει μια καταστροφική σεζόν, υποδέχεται τη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στο «Ολντ Τράφορντ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουνάι Έμερι, πρώτη φορά στη Βαρκελώνη μετά την «La Remontada»

Η Άστον Βίλα βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, την ομάδα που ο Έμερι είχε οδηγήσει στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2017, έχοντας το πλεονέκτημα του 4-0 από τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16», το οποίο όμως έχασε με δραματικό τρόπο στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Η νίκη της Μπαρτσελόνα με 6-1 επί της Παρί -έμεινε στην ιστορία ως «La Remontada», δηλαδή «ανάκαμψη» ή την «ανατροπή»- αποτελεί πλέον κομμάτι της γοητείας του Champions League, έχοντας μάλιστα και τη δική της σελίδα στη Wikipedia.

Ο Έμερι δεν επέστρεψε ποτέ στο «Καμπ Νου» για αγώνα Champions League κατά τη θητεία του στην Άρσεναλ ή τη Βιγιαρεάλ. Τώρα ο Ισπανός, θα βρεθεί στο παλάτι της Βαρκελώνης με τη Βίλα σαν δολοφόνος που γυρίζει στον τόπου του εγκλήματος, αλλά κυρίως ως ένας προπονητής που χαίρει τεράστιου σεβασμού, επικεφαλής μιας ομάδας με προοδευτική φιλοσοφία, η οποία αναδομείται πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Το βράδυ της Τρίτης η Βιγιαρεάλ υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία προπονεί πλέον ο Λουίς Ενρίκε, ο άνθρωπος που βρισκόταν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα πριν από μία δεκαετία. Την Τετάρτη, η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, του Χρήστου Τζόλη, αντιμετωπίζει τη Σλάβια Πράγας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη, ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ανακοινώθηκε η αποχώρηση του προπονητή Ρούι Μπόρζες, με τον Πάουλο Φονσέκα -προπονητή της Λιόν- να φέρεται ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του και τον Τιάγκο Φερνάντες να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού τεχνικού.

Οι επισκέψεις στη Βαρκελώνη που έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολες

Μετά την αναμέτρηση της Τρίτης, ο Έμερι θα έχει αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλον σύλλογο στην εντυπωσιακή καριέρα του. Παράλληλα, ο καταλανικός κολοσσός αποτελεί και τον πιο δύσκολο αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Οι ομάδες του έχουν κερδίσει μόλις τρία από τα 30 παιχνίδια τους απέναντι στην Μπαρτσελόνα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-0 το 2017 και της νίκης της Βιγιαρεάλ με 2-0 στο «Καμπ Νου», την τελευταία αγωνιστική της La Liga τον Μάιο του 2022.

Η Άστον Βίλα κουβαλά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που την οδήγησαν στην κατάκτηση του Europa League την περασμένη σεζόν –τον πέμπτο τίτλο στην καριέρα του Έμερι– και στο Champions League, μετρώντας τρεις συνεχόμενες νίκες και 12 γκολ, τρία εκ των οποίων από τον Σενεγαλέζο επιθετικό Νικολάς Τζάκσον, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα προβλήματα της Ρόμα

Τέσσερα χρόνια μετά την άφιξή του στο «Βίλα Παρκ», όπου έχει ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, το όνομα του Έμερι συνδέθηκε -προκαλώντας συζητήσεις- με τη θέση του προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αναμένεται σύντομα να μείνει κενή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάρικ αναζητά το σημείο καμπής για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Ρόμα, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες μακριά από το σπίτι της. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 20ή θέση της βαθμολογίας στο Champions League -και στη 17η θέση της Premier League, όπου η Άστον Βίλα που είναι 9η-, με τον προπονητή Μάικλ Κάρικ να κρίνεται παιχνίδι με παιχνίδι, σε μια ακόμη προβληματική σεζόν για τον σύλλογο.

Ίσως η τύχη της Γιουνάιτεντ αλλάξει την Τρίτη, απέναντι σε μια Ρόμα που έχει κερδίσει μόλις ένα από τα 21 παιχνίδια της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Αγγλία, και κανένα από τα τελευταία 16.

Σε αυτό το σερί αγώνων χωρίς νίκη περιλαμβάνεται και η αναμέτρηση του 2007, όπου ο Κάρικ σκόραρε δύο φορές στη νίκη-συντριβή με 7-1, στο πλαίσιο της ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League.

Η Λίβερπουλ θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί της στην Τουρκία

Τα αποτελέσματα της Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα στην Τουρκία είναι εξίσου απογοητευτικά, παρά το «Θαύμα της Κωνσταντινούπολης» το 2005, όταν η ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας της Μίλαν στα πέναλτι, μετά από ένα εντυπωσιακό 3-3. Η ομάδα που έχει κατακτήσει έξι φορές το ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν έχει κερδίσει ποτέ εκτός έδρας αγώνα για το Κύπελλο Πρωταθλητριών ή το Champions League εναντίον τουρκικού συλλόγου, ενώ την περασμένη σεζόν ηττήθηκε δύο φορές από τη Γαλατασαράι, με το ίδιο σκορ, το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά, η Λίβερπουλ αγωνίζεται την Τετάρτη στην έδρα της Φενερμπαχτσέ, η οποία όρισε ως υπηρεσιακό προπονητή τον παλιό της παίκτη και άλλοτε αστέρα του Άνφιλντ, Ντιρκ Κάιτ, σε μια δύσκολη για τον σύλλογο σεζόν. Ο Κάιτ είχε σκοράρει για τη Λίβερπουλ στον τελικό του 2007 -άτυπη ρεβάνς εκείνου του 2005-, τον οποίο κέρδισε η Μίλαν στην Αθήνα.

Την Τετάρτη, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, του Κωντσαντίνου Καρετσα και του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, θα υποδεχθεί τη Μπέτις. Την ίδια ημέρα, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία τη Λανς

Ο Χάρι Κέιν, το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Champions League και οι άνεμοι

Στο πρώτο του παιχνίδι στο Champions League ως κάτοχος της Χρυσής Μπάλας (Ballon d’Or), ο Χάρι Κέιν ενδέχεται να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ της διοργάνωσης που κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ξεκινώντας από τον τελικό του 2017, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Γιουβέντους και συνεχίζοντας στην επόμενη σεζόν, ο Ρονάλντο σκόραρε σε 11 συνεχόμενα παιχνίδια του Champions League, πετυχαίνοντας συνολικά 17 γκολ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέιν έχει σκοράρει και στα 10 παιχνίδια της Μπάγερν στο Champions League για το 2026, έχοντας φτάσει μέχρι στιγμής τα 13 γκολ. Δεν είχε σκοράρει στο στάδιο «Μετροπολιτάνο» κόντρα στην Ατλέτικο κατά την προηγούμενη επίσκεψή του εκεί, στον τελικό του 2019, τον οποίο κέρδισε η Λίβερπουλ με 2-0. Ο φετινός τελικός επιστρέφει στην ίδια έδρα.

Η Μπόντο Γκλιμτ έχοντας τον «άνεμο» με το μέρος της στο Champions League

Η Μπόντο Γκλιμτ διατηρεί το απόλυτο στις εντός έδρας αναμετρήσεις της στο Champions League φέτος, έχοντας νικήσει μια σειρά από σπουδαίους αντιπάλους, συγκεκριμένα τη Μάντσεστερ Σίτι, την Ίντερ, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Την Τρίτη, σειρά να βρεθεί απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ έχει η Λιλ, η οποία ταξιδεύει στη νορβηγική πόλη -γνωστή για την αλιεία της- που βρίσκεται εντός του Αρκτικού Κύκλου. Εκεί, κατά τη σέντρα του αγώνα στις 21:00 τοπική ώρα (22:00, ώρα Ελλάδας) , αναμένεται να πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που θα φτάνουν τα 40 χλμ./ώρα στο στάδιο «Άσπμιρα».

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:45, Σαχτάρ - Σπόρτινγκ

19:45, Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη

22:00, Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα

22:00, Ατλέτικο - Μπάγερν

22:00, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα

22:00, Φέγενορντ - Ίντερ

22:00, Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ

22:00, Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00, ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου