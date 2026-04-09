Champions League: «Άλωσε» τη Βαρκελώνη η Ατλέτικο -«Κατάπιε» την Λίβερπουλ η Παρί [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «άλωσε» τη Βαρκελώνη επικρατώντας 2-0 της Μπαρτσελόνα στον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Ο αγώνας κρίθηκε σε μία φάση. Στο 43΄ ο Κουμπαρσί ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Σιμεόνε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και από το φάουλ που προέκυψε έγινε το 0-1 με εκπληκτική εκτέλεση του Άλβαρες.

Οι «ροχιμπλάνκος» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο β΄ ημίχρονο με τον Σόρλοτ και έτσι είναι πλέον το πολύ μεγάλο φαβορί για πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (14/4).

Η Παρί το πρώτο βήμα κόντρα στη Λίβερπουλ

Με το ίδιο σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ στο Παρίσι. Συνεχίζει ακάθεκτη η κάτοχος του τίτλου, με σκόρερ τους Ντουέ και Κβαρατσκέλια.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2

(74' Μπαπέ - 41' Ντίας, 46' Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1

(90'+1 Χάβερτς)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 2-0

(11΄ Ντουέ, 65΄ Κβαρατσκέλια)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 0-2

(45΄ Άλβαρες, 70΄ Σόρλοτ)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Απριλίου