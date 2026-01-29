Champions League: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs ο Ολυμπιακός και μετά Άρσεναλ ή Μπάγερν - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε και αναμένει την κλήρωση των play-offs του Champions League, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στη Νιόν της Ελβετίας στις 13:00.

Η League phase του Champions League ολοκληρώθηκε με το πέρας της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με 24 ομάδες να προχωρούν στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ, και τερμάτισε στην 18η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στα playoffs της διοργάνωσης κόντρα στην Αταλάντα ή την Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία λύγισαν πρόσφατα στο Φάληρο με 2-0.

Στην περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο ασημί μονοπάτι (silver path) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ από την οποία ηττήθηκε 2-0 πριν λίγους μήνες ή τη Μπάγερν.

Η πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16», όμως όσες ομάδες τερμάτισαν μεταξύ των θέσεων 9-24 προχώρησαν στην ενδιάμεση φάση των play-offs. Εκεί όπου θα βρεθεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση των play-offs που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στη Νιόν της Ελβετίας.

Η διαδικασία της κλήρωσης των play-offs

Στη διαδικασία της κλήρωσης οι 16 σύλλογοι ομαδοποιούνται με βάση τη θέση που κατέλαβαν στο τέλος της φάσης της League Phase, σχηματίζοντας τέσσερα ζευγάρια ισχυρών (οι ομάδες στις θέσεις 9- 10, 11-12, 13-14, 15-16) και τέσσερα ζευγάρια ανίσχυρων (θέσεις 17-18, 19-20, 21-22, 23-24).

Κατόπιν κάθε ζευγάρι ισχυρών ομάδων παίζει απέναντι σε ένα ζευγάρι ανίσχυρων. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9–10 αντιμετωπίζουν τις ομάδες των θέσεων 23–24, οι ομάδες των θέσεων 11–12 παίζουν με τις ομάδες των θέσεων 21–22, οι ομάδες των θέσεων 13–14 με τις ομάδες των θέσεων 19–20 και οι ομάδες των θέσεων 15–16 με τις αντίστοιχες που τερμάτισαν 17–18.

Οι 16 ομάδες των play-offs

Ρεάλ Μαδρίτης

Ίντερ

Παρί Σεν Ζερμέν

Νιούκαστλ

Γιουβέντους

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Λεβερκούζεν

Ντόρτμουντ

Ολυμπιακός

Μπριζ

Γαλατάσαραϊ

Μονακό

Καραμπάγκ

Μπόντο

Μπενφίκα

Οι διασταυρώσεις στα play-offs



Μονακό/Καραμπάγκ - Παρί/Νιούκαστλ

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός - Αταλάντα - Λεβερκούζεν

H ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άρσεναλ (23-4) 24

2. Μπάγερν Μονάχου (22-8) 21

3. Λίβερπουλ (20-8) 18

4. Τότεναμ (17-7) 17

5. Μπαρτσελόνα (22-15) 16

6. Τσέλσι (17-10) 16

7. Σπόρτινγκ (17-11) 16

8. Μάντσεστερ Σίτι (15-9) 16

9. Ρεάλ Μαδρίτης (21-10) 15

10. Ίντερ (15-7) 15

11. Παρί Σεν Ζερμέν (20-10) 14

12. Νιούκαστλ (17-7) 14

13. Γιουβέντους (14-10) 13

14. Ατλέτικο Μαδρίτης (17-15) 13

15. Αταλάντα (9-10) 13

16. Λεβερκούζεν (13-14) 12

17. Ντόρτμουντ (19-17) 11

18. Ολυμπιακός (10-14) 11

19. Μπριζ (15-17) 10

20. Γαλατάσαραϊ (9-11) 10

21. Μονακό (8-14) 10

22. Καραμπάγκ (13-21) 10

23. Μπόντο Γκλιμτ (14-15) 9

24. Μπενφίκα (10-12) 9

25. Μαρσέιγ (11-14) 9

26. Πάφος (8-11) 9

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (8-17) 9

28. Αϊντχόφεν (16-16) 8

29. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

30. Νάπολι (9-15) 8

31. Κοπεγχάγη (13-21) 8

32. Άγιαξ (8-21) 6

33. Άιντραχτ (10-21) 4

34. Σλάβια Πράγας (5-19) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-18) 2

36.Καϊράτ Αλμάτι (7-22) 1

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-2

Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ 2-0

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-2

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0

Νάπολι – Τσέλσι 2-3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0

Αϊντχόφεν – Μπάγερν 1-2

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ 1-1