Champions League: Τα πιο... λαμπρά αστέρια Δουβίκας και Καρέτσας -Έγραψε ιστορία με «εννιάρα» η Κόμο [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, που σημείωσε χατ-τρικ, η Κόμο... συνέτριψε τη Λανς στη Γαλλία με σκορ 9-1! Γκολ και για τον Καρέτσα.

Ο Τάσος Δουβίκας δεν σταματάει να σκοράρει! Ο Έλληνας φορ δεν σταματάει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Κόμο στο Champions League, σημειώνοντας χατ-τρικ στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με σκορ 9-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase. Παράλληλα, έφτασε τα τέσσερα σερί ματς με γκολ, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά άλλος Έλληνας!

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Ο ταλαντούχος στράικερ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, ήταν αυτός που έκανε το 0-1, αλλά και το 0-2. Η αρχή για εκείνον και την Κόμο όχι μόνο είχε γίνει, αλλά ήταν άκρως εντυπωσιακή. Ωστόσο, κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ποια θα ήταν η συνέχεια με τους Ιταλούς να μην σηκώνουν το πόδι από το γκάζι, βάζοντας ακόμα περισσότερα γκολ με τους: Παθ (40'), Ντα Κούνια (47'), Κεμπφ (53'), Λιμπεράλι (62'), Μπατούρινα (69'), Παπακιόλι (90'). Το γκολ της τιμής για τους Γάλλους ήρθε στο 65' από τον Αγκιλάρ.

Ωστόσο, δεν ήταν ο μοναδικός που διέπρεψε στα «αστέρια», μιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα της Ρεάλ Μπέτις και χάρη στο δικό του τέρμα η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-1. Οι Γερμανοί ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα με τον Σίλβα στο 49'. Οι Ισπανοί αντέδρασαν και έκαναν το 1-1 με τον Ρουΐμπάλ στο 67', αλλά ο Καρέτσας είπε την τελική κουβέντα στο 72' με τον Έλληνα εξτρέμ να περνάει στη θέση του Γκιρασί, που τραυματίστηκε, στο 34'.

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Champions League: Νίκες με άγχος για Σίτι και Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έκανε τα εύκολα... δύσκολα στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Σλάβια Πράγας, επικρατώντας 2-1. Παρόλα αυτά οι παίκτες του Αρτέτα πήραν την τρίτη τους νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές στο Champions League. Η αρχή ήταν εντυπωσιακή και έγινε από τον Μαντουέκε στο 8'. Οι Λονδρέζοι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 2-0 με τον Γιόκερες στο 38', μετά από ωραία συνεργασία με τον Μερίνο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε δραματικά με τη Σλάβια να έχει αρκετές ευκαιρίες για γκολ με τους Άγγλους να είναι παραπάνω από το κανονικό χαλαροί και εν τέλει το πλήρωσαν στο 90΄με το γκολ του Νόβακ.

Αγχωτική νίκη στη Γερμανία και για τη Μάντσεστερ Σίτι με αντίπαλο τη Λειψία με το σύνολο του Μαρέσκα να παίρνει τη νίκη με σκορ 3-2. Ο Λουκέμπα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Μπακού ήταν αυτός που έφερε το ματς στα ίσα για το 1-1 στο 49'. Ο Ένζο στο 58' ήταν αυτός που έκανε το 1-2 για τη Σίτι, όμως, οι Γερμανοί ήταν πιο παραγωγικοί από αυτό που θα περίμενε κάποιος και έφεραν εκ νέου το ματς στα ίσα με το γκολ του Νούσα στο 61'. Η... λύτρωση για τους «πολίτες» ήρθε στο 78' από τον Χάαλαντ.

Η Κλαμπ Μπριζ πήρε ακόμα ένα σημαντικό «διπλό» στην προσπάθεια που κάνει για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League με τους Βέλγους να...σοκάρουν και την Αϊντχόφεν με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα με τον Τρεσόλντι στο 25. Η ολλανδική ομάδα έφερε το ματς στα ίσα με τον Σάνο στο 54', όμως, ο Φορμπς δήλωσε «παρών» και με δικό του γκολ έδωσε ακόμη μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην ομάδα του.

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Εύκολο έργο είχε και η Πόρτο με αντίπαλο τη Νάπολι, επικρατώντας 4-1. Οι Ιταλοί πάνε από το κακό στο χειρότερο και το επιβεβαίωσαν με ακόμη μία φετινή τους εμφάνιση. Αυτή τη φορά στο «Ντραγκάο». Οι Πορτογάλοι ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα στο 11' με τον Μπένταρεκ. Η τελευταία φορά που η Νάπολι έδειξε σημάδια... ζωής ήταν στο 43΄όταν έφερε το παιχνίδι στα ίσα με το γκολ του ΜακΤόμινεϊ, αλλά, δεν έφτανε μόνο εκείνος. Στο δεύτερο μέρος η Πόρτο ήταν καλύτερη και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Βέιγκα (71'), Κίβιορ (81') και Σάμου (90').

Ακόμη μία ιστορική στιγμή για τη Βίκινγκ στο Champions League με την ομάδα από Νορβηγία να παίρνει την εντός έδρας νίκη επί της Σαμπάχ με σκορ 4-1, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο 12' με τον Ομπίνα. Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πήραν... παραμάζωμα τους αντιπάλους τους και με τα γκολ των Μποδέιμ (27'), Τρίπιτς (69'), Φαλχάνερ (83'), Μποδέιμ (90+4').