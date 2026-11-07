Bundesliga: Χέρι-χέρι στην κορυφή Ντόρτμουντ και Μπάγερν -Από κοντά η «πεντάστερη» Λειψία - iefimerida.gr

Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός, η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 της Έλβερσμπεργκ και συνεχίζει στην κορυφή της Bundesliga, μαζί με την Μπάγερν.

Μετά την ισοπαλία στο εκτός έδρας «Der Klassiker» με την Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες. Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga, οι Βεστφαλοί υποδέχθηκαν την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Έλβερσμπεργκ, την οποία «λύγισαν» με 2-1.

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στο αρχικό σχήμα του Νίκο Κόβατς, πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και αγωνίστηκε για 67 λεπτά, όταν αντικαταστάθηκε από τον Ρίερσον. Τα δύο γκολ για την Μπορούσια πέτυχε ο Ενμέτσα στο 55' και το 71', ενώ για τους φιλοξενούμενους μείωσε σε 2-1 ο Φουτκέου στο 81ο λεπτό.

«Διπλό» της Μπάγερν στην έδρα της Μάιντζ

Στους 21 βαθμούς και την κορυφή της Bundesliga - μαζί με την Ντόρμουντ - παρέμεινε η Μπάγερν. Οι Βαυαροί ήταν ανώτεροι σε όλο το παιχνίδι και κατάφεραν να επικρατήσουν της αξιόμαχης Μάιντζ με 2-1 εκτός έδρας.

Το σκορ άνοιξε για τους πρωταθλητές Γερμανίας ο Κίμιχ στο 14', με τον Καρλ να «διπλασιάζει» τα τέρματα της ομάδας του στο 57ο λεπτό. Και τα δύο γκολ προήλθαν από ασίστ του Κέιν, ενώ για τους γηπεδούχους μείωσε ο Τίετζ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Κοντά στην κορυφή της Bundesliga η «πεντάστερη» Λειψία

Η Λειψία έμεινε πίσω στο σκορ στο πρώτο λεπτό από την Άουγκσμπουργκ, χάρη στο γκολ του Κάντε. Ωστόσο, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε με το εμφατικό 5-2, παραμένοντας στο -3 από την κορυφή της Bundesliga, με 18 βαθμούς.

Μπανζουζί, Ενκουκού και Ράουμ διαμόρφωσαν το 3-1 του ημιχρόνου, με τους Καρντόσο και Μπαουγκάρτνερ να σκοράρουν και να «καθαρίζουν» το παιχνίδι. Για το τελικό 5-2 σκόραρε ο Ογκούντου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μειώνοντας για την ομάδα του.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Πάντερμπορν και Άιντραχτ έμειναν στο 2-2 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Με τον Μπούργκαρντ να ισοφαρίζει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για την ομάδα της Φρανκφούρτης.