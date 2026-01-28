Βρούτσης: «Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα αναβολής αθλητικών δραστηριοτήτων» - iefimerida.gr

Η Πολιτεία θα στηρίξει οποιοδήποτε αίτημα διοργανώτριας αρχής για αναβολή αθλητικών δραστηριοτήτων, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Η Ελλάδα είναι βαθιά συγκινημένη, καθώς χάθηκαν επτά νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά Ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο κ. Βρούτσης μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Σε ερώτηση σχετικά με την άρνηση της UEFA να αναβάλλει τον αυριανό (29/1) αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επισήμανε:

«Είναι ένα θέμα που ξεπερνά τις δικές μας αρμοδιότητες. Το Υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανώτριων αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με σύσταση σε όλον τον ελληνικό αθλητισμό για ενός λεπτού σιγή σε κάθε αγώνα, σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε άθλημα».