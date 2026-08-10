Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής πανηγύρισε γκολ, πήδηξε στις εξέδρες και… εξαφανίστηκε σε τούνελ! -Δείτε το βίντεο - iefimerida.gr

Έναν από τους πιο απίστευτους πανηγυρισμούς που έχουν καταγραφεί σε γήπεδο έκανε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Τζάσι, που κατέληξε σε… τούνελ κάτω από τις εξέδρες και αποχώρησε τελικά από τον αγώνα τραυματίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ποδοσφαιριστής Τζάσι, πιστεύοντας ότι σκόραρε, έτρεξε προς τις εξέδρες για να πανηγυρίσει με τους οπαδούς. Στην προσπάθειά του, πήδηξε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, αγνοώντας την ύπαρξη ενός μεγάλου κενού ακριβώς από πίσω.

Ο Τζάσι έπεσε μέσα σε ένα τούνελ που οδηγούσε στα αποδυτήρια, εξαφανιζόμενος από το οπτικό πεδίο των φιλάθλων. Αν και σοκαριστικό, σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και συνέχισε τον πανηγυρισμό του σαν να μην συνέβη τίποτα.

Λόγω της πτώσης, ο αμυντικός τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Για να κάνει τα πράγματα χειρότερα, το γκολ για το οποίο πανηγύριζε ακυρώθηκε τελικά ως οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR.

Το περιστατικό δεν ήταν πρωτοφανές στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το 2014, ο πρώην παίκτης της Κοριτίμπα, Τζόελ, είχε πέσει στο ίδιο ακριβώς σημείο, αν και τότε το άνοιγμα ήταν καλυμμένο με μουσαμά.

Το παράξενο περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι της Κοριτίμπα με την Τσαπεκοένσε, για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, όταν ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός πίστεψε ότι είχε πετύχει το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

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Ο Τζάσι πήρε την μπάλα, την έβαλε κάτω από τη φανέλα του και κατευθύνθηκε προς τους φίλους της Κοριτίμπα για να πανηγυρίσει. Μόνο που ο ποδοσφαιριστής δεν είχε υπολογίσει ένα… επικίνδυνο κενό ακριβώς πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες.

Ο ποδοσφαιριστής πήδηξε για να πανηγυρίσει και… χάθηκε από τα μάτια των φιλάθλων

Ο Βραζιλιάνος πήδηξε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να αντιληφθεί ότι στο σημείο υπήρχε ένα μεγάλο τετράγωνο άνοιγμα που οδηγούσε στο τούνελ προς τα αποδυτήρια.

Έτσι, αντί να βρεθεί δίπλα στους οπαδούς, βρέθηκε ξαφνικά να πέφτει μέσα στο τούνελ, με τους θεατές να παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

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Για λίγα δευτερόλεπτα ο ποδοσφαιριστής εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο των φιλάθλων. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ξανά, αρχικά πεσμένος στο έδαφος, αλλά σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και συνέχισε τον πανηγυρισμό του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Το περιστατικό, ωστόσο, φαίνεται πως είχε συνέπειες. Ο Τζάσι κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος χρειάστηκε να αντικατασταθεί, καθώς φέρεται να αντιμετώπισε πρόβλημα από την πτώση.

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Και σαν να μην έφτανε αυτό, το γκολ ακυρώθηκε!

Η ιστορία όμως είχε ακόμη πιο… πικρή συνέχεια για τον ποδοσφαιριστή.

Το γκολ για το οποίο ο Τζάσι είχε κάνει τον απίστευτο πανηγυρισμό δεν μέτρησε τελικά. Μετά από παρέμβαση του VAR, η φάση εξετάστηκε και το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Έτσι, ο αμυντικός της Κοριτίμπα κατέληξε να τραυματιστεί πανηγυρίζοντας ένα γκολ που τελικά δεν καταγράφηκε ποτέ στον πίνακα του σκορ!

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Δεν ήταν η πρώτη φορά στο συγκεκριμένο γήπεδο

Το ακόμη πιο απίστευτο είναι ότι δεν πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό στο Estádio Major Antônio Couto Pereira, στην Κουριτίμπα.

Το 2014, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Κοριτίμπα Τζόελ είχε κάνει κάτι παρόμοιο, πηδώντας πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες και καταλήγοντας στο ίδιο τούνελ.

Τότε, πάντως, το άνοιγμα ήταν καλυμμένο με ένα μουσαμά, ενώ σε βίντεο από το περιστατικό φαίνεται μάλιστα άνθρωπος του γηπέδου να επιχειρεί να τον προειδοποιήσει πριν από το… μοιραίο άλμα.

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Για τον Τζάσι, η συγκεκριμένη βραδιά θα μείνει σίγουρα αξέχαστη. Όχι όμως για τον λόγο που θα ήθελε: πανηγύρισε ένα γκολ, έπεσε σε τούνελ, τραυματίστηκε και στο τέλος είδε το τέρμα να ακυρώνεται!﻿