 Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο

Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου
Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου / Φωτογραφία: GLOMEX
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βράβευσε τους καλύτερούς του και τις καλύτερές του (εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων) για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Μετά την πρώτη ομιλία του προέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργου Μπαντή, σε μία πολύ όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ακολούθησαν οι πρώτες «ειδικές» βραβεύσεις προσώπων που ξεχώρισαν και τίμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και ενέργειες που έμειναν χαραγμένες στο πέρασμα της περσινής σεζόν.

Πρώτα απ’ όλα προβλήθηκε η ενέργεια των Κωνσταντέλια και Πήλιου να δώσουν τη φανέλα τους σε έναν νεαρό φίλο της ΑΕΚ, τον Μιχαήλ, ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο νεαρός ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη βράβευσή του, στέλνοντας τις ευχαριστίες του με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαντή.

Ακολούθως βραβεύτηκαν οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ζέκα Γκονσάλβες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι τις ποδοσφαιρικές καριέρες τους. Τον Νίνη μάλιστα, βράβευσε ο προπονητής που τον έριξε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Ισπανός Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για τη βράβευση του Έλληνα άσου, μέσα σε μία πολύ συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

