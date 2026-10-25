Βόλος - Παναθηναϊκός 0-1: Ο Ντέσερς τον κράτησε στην κορυφή και... περιμένει αγριεμένος την ΑΕΚ! [βίντεο] - iefimerida.gr

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου με σκορ 1-0 χάρη στο τέρμα του Ντέσερς. Παραμένουν πρώτοι οι «πράσινοι» μετά από οκτώ αγωνιστικές στη Super League.

Ακόμη ένα μεγάλο βήμα για τον Παναθηναϊκό! Οι παίκτες του Γιάκομπ Νίστρουπ επικράτησαν εκτός έδρας με σκορ 1-0 του Βόλου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League και παρέμειναν πρώτοι χάρη στο γκολ του Σίριλ Ντέσερς που έκανε και πάλι τη διαφορά και πλέον ετοιμάζονται για το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

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Οι «πράσινοι» είχαν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με τον Ντέσερς να έχει δοκάρι, αλλά, το δεύτερο μέρος ήταν ακόμα καλύτερο για το «τριφύλλι» που εκτός από το τέρμα του έμπειρου φορ, είχε ακόμη ένα δοκάρι με τον Λιβάι Γκαρσία, ενώ αν οι παίκτες του ήταν πιο αποτελεσματικοί στην τελική πάσα ή στην τελική προσπάθεια, τότε τα δεδομένα θα ήταν τελείως διαφορετικά για εκείνους. Όσον αφορά τον Βόλο και τους παίκτες του σε ελάχιστες περιπτώσεις κατάφερε να απειλήσει την εστία του Ινιάκι Πένια με τους γηπεδούχους να δείχνουν το καλύτερο πρόσωπό τους στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα.

Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτό το «τρίποντο» ο Παναθηναϊκός ήταν και παραμένει πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Super League με την ΑΕΚ να ακολουθεί έχοντας 17, αλλά και ένα ματς λιγότερο. Στον αντίποδα ο Βόλος συνεχίζει να είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μηδέν βαθμούς.

Βόλος - Παναθηναϊκός: Καλύτερος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να βγουν πιο μπροστά και να διασπάσουν τη διπλή ζώνη άμυνας του Βόλου. Κάτι που δεν ήταν τόσο απλό και σε καμία περίπτωση τόσο εύκολο.

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Όσο περνούσαν τα λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που κέρδιζε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε πολύ κοντά στο 0-1 στο 25' όταν ο

ο Ντέσερς αρχικά μετά από κόντρα βρέθηκε με την μπάλα την έστρωσε στο δεξί και πλάσαρε στο δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Αντίνο, από τα αριστερά, συνέκλινε, έκανε το σουτ συρτά στην κλειστή γωνία και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε σε δυο χρόνους.

Οι γηπεδούχοι με δυσκολία κρατούσαν την μπάλα υπό την κατοχή τους και αυτό έκανε ακόμα πιο εύκολο το έργο των ποδοσφαιριστών του Νίστρουπ και το μόνο που τους έλειπε ήταν το γκολ για να κλείσουν ιδανικά το πρώτο μέρος. Αυτό παραλίγο να έρθει στο 44' όταν ο Φαν Ντρόνγκελεν από κοντά δεν νίκησε τον Σιαμπάνη με τον Έλληνα κίπερ να νικάει τον Ολλανδό στόπερ. Έτσι, το 0-0 ήρθε στο τέλος του πρώτου μέρους.

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Βόλος - Παναθηναϊκός: Η κλάση του Ντέσερς έκανε τη διαφορά

Το δεύτερο ημίχρονο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τον Παναθηναϊκό όταν ο Ντέσερς στο 47', μετά από ωραία σέντρα του Τεττέη, ήταν αυτός που με ιδανικό πλασέ νίκησε από κοντά τον Σιαμπάνη για το 0-1 και έτσι έβαλε τους «πράσινους» σε ρόλο οδηγού.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά και σε δεύτερο γκολ όταν στο 50' ο Σαλάχ-Εντίν, γύρισε στον Γκαρσία, αυτός έκανε κοντρόλ και με δυνατό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο του Σιαμπάνη και άουτ.

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Από το 70' και έπειτα ο Βόλος έδειχνε ολοένα και πιο επιθετικός. Σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι χαλάρωσαν και πίστευαν ότι έχοντας μόνο την μπάλα στα πόδια τους θα τους έδινε τη νίκη και θα έκανε πιο εύκολο το έργο τους. Ωστόσο, όσο δεν πετύχαιναν και δεύτερο γκολ αυτό έδινε ελπίδες στους παίκτες του Μπράτσου ότι μπορούν να πάρουν κάτι θετικό. Κάτι που δεν έγινε.

Μάλιστα, λίγο πριν το φινάλε ο Παναθηναϊκός έφτασε και σε δεύτερο τέρμα όταν ο Ντέσερς από πάσα του Ταμπόρδα πλάσαρε με το αριστερό αλλά δεν έγινε το 2-0 χάρη στην εξαιρετική επέμβαση του Σιαμπάνη! Έτσι, λοιπόν το 0-1 έμεινε ως το τέλος για τους «πράσινους» που πήραν ακόμη μία μεγάλη νίκη.



Οι συνθέσεις:﻿

Βόλος (Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Αγιακούα, Λεκούς (74' Χαραλαμπόγλου), Τασιούρας (46' Κάτσικας), Μεντίλ (63' Πιέρ-Γκαμπριέλ), Γκονζάλες (46' Χεσκ), Μπούρνιτς, Κόμπα, Λάμπρου (63' Καμπελά), Ουρτάδο.

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Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν (79' Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι (68' Ταμπόρδα), Αντίνο (86' Λούζα), Τεττέη (68' Ραστόντερ), Ντέσερς.