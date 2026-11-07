Βόλος - Κηφισιά 1-3: Το... τρένο των Βορείων Προαστίων δεν έκανε στάση ούτε στη Θεσσαλία! [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη ανατροπή για την Κηφισιά του Λέτο στο Πανθεσσαλικό που απέδρασε με πολύτιμο διπλό (1-3) με μπροστάρη τον Σαγκάλ, «βυθίζοντας» τον Βόλο για την 10η αγωνιστική της Super League.

Το τέταρτο διπλό της στα τελευταία πέντε εκτός έδρας παιχνίδια πανηγύρισε η Κηφισιά που ολοένα και ανεβαίνει και έχει... υψηλές πτήσεις. Μπορεί να είδε τον Βόλο να την σοκάρει και να προηγείται από το 4ο λεπτό ωστόσο έδειξε χαρακτήρα και τα έφερε όλα τούμπα για να θριαμβεύσει με 3-1.

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Την αρχή της ανατροπής έκανε ο Χριστόπουλος που ισοφάρισε σε 1-1 στο 27', ενώ η υπόθεση νίκη κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Σαγκάλ που σκόραρε δις, αρχικά στο 72' και στο 90' όπου έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα για την χαριστική βολή στους γηπεδούχους.

Με τη νίκη της αυτή, η Κηφισιά παρέμεινε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας ανεβαίνοντας στους 14 πόντους, ενώ η ομάδα της Θεσσαλίας δεν λέει να σηκώσει κεφάλι καθώς είναι «κολλημένη» στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα δίχως πόντο και νίκη.

Προηγήθηκε στο 4' ο Βόλος - Απάντησε η Κηφισιά

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς για τον Βόλο, ο οποίος κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τζόκα δημιούργησε από τη δεξιά πλευρά, βγάζοντας εξαιρετική σέντρα, και ο Ουρτάδο με εντυπωσιακό τελείωμα στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, με τον Τζόκα στο 18' να επιχειρεί γυριστό σουτ από το ύψος του πέναλτι, χωρίς όμως να βρει στόχο. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γιαγκνέ απείλησε με σέντρα-σουτ από τα αριστερά, με τον Σιαμπάνη να απομακρύνει με τις γροθιές.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι συνδύασαν εξαιρετικά και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Εμπουλά με πανέξυπνη πάσα με το τακουνάκι βρήκε τον Πόμπο, εκείνος κινήθηκε εξαιρετικά από τα αριστερά μέσα στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή γύρισε την μπάλα στον Χριστόπουλο, ο οποίος με προβολή από κοντά διαμόρφωσε το 1-1.

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Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, με τον Ουρτάδο να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Ραμίρεζ στο 29', αναγκάζοντάς τον να διώξει σε κόρνερ, ενώ στο 35' η προσπάθεια του Εμπουλά από μακρινή απόσταση σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών.

Κυριαρχία της Κηφισιάς και ανατροπή με «υπογραφή» Σαγάλ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και άρχισε να πιέζει για την ανατροπή. Η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 63', όταν ο Ρεγκίς επιχείρησε δυνατό σουτ από περίπου 35 μέτρα, με την μπάλα να περνά πάνω από την εστία.

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων καρποφόρησε στο 72ο λεπτό. Ο Πόμπο εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, όμως ο Σαγάλ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για το 1-2.

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Η Κηφισιά δεν αρκέστηκε στο προβάδισμα και συνέχισε να ψάχνει το τρίτο γκολ. Αυτό ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι γηπεδούχοι εκδήλωσαν υποδειγματική αντεπίθεση, με τον Σαγάλ να αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του εκτελεστή.

Ο ίδιος παίκτης αξιοποίησε ιδανικά την ευκαιρία και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε για δεύτερη φορά τον Σιαμπάνη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

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Βόλος (Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Κάτσικας, Μύγας, Κάργας, Λεκούς (77′ Πιερ-Γκαμπριέλ), Κόμπα (77′ Χαραλαμπόγλου), Γρόσδης (77′ Γκονζάλες), Τζόκα (62′ Ρεγκίς), Νεγιού, Λάμπρου, Ουρτάδο (70′ Μπαρέ)

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Έιμα, Αποστολάκης, Σαγάλ, Γιαγκνέ, Ρουκουνάκης, Εμπουλά (62′ Ζέρσον), Χριστόπουλος (62′ Κυριόπουλος), Πόμπο (86′ Μάρτινς)