Βόλος - Καλαμάτα 0-2: Πειστική νίκη για την «Μαύρη Θύελλα» στο... σουπερλιγκάτο φιλικό [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γκέλιος δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε, Μπολίβαρ και Μπονέτο βρήκαν δίχτυα, με την Καλαμάτα να κερδίζει με 2-0 εκτός έδρας τον Βόλο σε φιλικό προετοιμασίας.

Μετά την νίκη του Πανιωνίου επί του Ολυμπιακού Β' με 3-0, το φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου συνεχίστηκε με αναμέτρηση της τοπικής ομάδας απέναντι στην Καλαμάτα, σε ένα φιλικό με... άρωμα Super League.

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Οι «νεοφώτιστοι» πήραν τη νίκη με 2-0 χάρη στα γκολ των Μπολίβαρ και Μπονέτο και προκρίθηκαν στον τελικό. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τον Πανιώνιο, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την Τετάρτη (12/8, 21:00).

Νίκη για την Καλαμάτα στο... σουπερλιγκάτο φιλικό κόντρα στον Βόλο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Βόλο να έχει την υπεροχή. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις, με τον Φουρτάδο να είναι η κύρια πηγή... απειλής στην επίθεση. Ωστόσο, ο Γκέλιος δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε.

Τελικά, αυτή που βρήκε πρώτη γκολ ήταν η Καλαμάτα. Οι παίκτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα βγήκαν στην αντεπίθεση μετά από κλέψιμο του Χάμζα, ο οποίος έδωσε στον Μπόλιβαρ. Αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 0-1.

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Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Βόλου προσπάθησαν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια, όμως ο Γκέλιος... ήταν και πάλι εκεί.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, η Καλαμάτα βρήκε δεύτερο γκολ, καθώς κέρδισε πέναλτι. Ο Μπονέτο ανέλαβε την εκτέλεση τα 11 βήματα, ευστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ (60' Σιαμπάνης), Μύγας (21' λ.τρ. Λυκουρίνος), Κάργας, Ες - Σαουμπί, Μεντίλ (87' Τσερεβελάκης), Γρόσδης (77' Τσοκάνης), Ουρτάδο, Τζόκα (60' Γκονζάλες), Κόμπα, Φουρτάδο, Λάμπρου (81' Χαραλαμπόγλου)

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Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (93' Ντιαρά), Αλόνσο (93' Γκεσάν), Ροντρίγκες, Στρούνγγης, Πινέιρο (85' Μπακαγιόκο), Βάργκας (85' Κουρμινόφσκι), Κατάλντι (88' Φρίμπονγκ), Μπολίβαρ (70' Μπονέτο), Χάμζα (70' Λιατσικούρας), Μορέιρα