Βόλος-Ατρόμητος 1-3: Οι «Περιστεριώτες»... χάλασαν το ντεμπούτο του Γκαρίδο και πέταξαν για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ατρόμητος πέρασε με επιβλητικό τρόπο από την έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 3-1 και εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ατρόμητος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον Βόλο, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη με 3-1, η οποία του εξασφάλισε μαθηματικά την παρουσία του στα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Οι Περιστεριώτες μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ από νωρίς, ωστόσο αντέδρασαν άμεσα και με τρία γκολ μέσα σε μόλις 11 λεπτά ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση.

Καταιγιστικός Ατρόμητος με τρία γκολ σε 14 λεπτά και ανατροπή στον Βόλο

Με εντυπωσιακό ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση στον Βόλο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν δίχτυα τέσσερις φορές μέσα στα πρώτα 22 λεπτά. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8', όταν ο Κόμπα βρήκε με εξαιρετική μεταβίβαση τον Μεντίλ, ο οποίος τροφοδότησε τον Χαραλαμπόγλου για το 1-0. Ωστόσο, η απάντηση του Ατρομήτου ήταν άμεση, καθώς στο 11' ο Οφόρι συνδυάστηκε όμορφα με τον Πνευμονίδη και πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Σιαμπάνη, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

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Οι Περιστεριώτες δεν σταμάτησαν εκεί και μόλις δύο λεπτά αργότερα ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Στο 13', ο Παπαδόπουλος έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Μουτουσαμί με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-2. Ο Ατρόμητος συνέχισε να εκμεταλλεύεται τα αμυντικά κενά του Βόλου και στο 22' ο Οφόρι πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε δυνατά την μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Ατζάκουα την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-3.

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Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Ατρόμητο να διαχειρίζεται το προβάδισμά του και τον Βόλο να δυσκολεύεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες. Στις καθυστερήσεις, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, όταν ο Κάργας ανέτρεψε τον Τσιλούλη μέσα στην περιοχή στο 45+1'. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμα της ομάδας του πριν από την ανάπαυλα.

Ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη και... χάλασε το ντεμπούτο του Γκαρίδο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό, καθώς ο Ατρόμητος επιχείρησε να διαχειριστεί το προβάδισμά του, δίνοντας έμφαση στην κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας. Από την άλλη, ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Γκαρίδο να προχωρά σε διαδοχικές αλλαγές, αναζητώντας λύσεις για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Οι δυνατές μονομαχίες και οι κίτρινες κάρτες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ενώ η πρώτη αξιοσημείωτη επιθετική προσπάθεια ήρθε στο 63', όταν ο Τσακμάκης δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα μέσα από την περιοχή, στέλνοντάς την εκτός εστίας.

Το παιχνίδι δεν επιφύλλασε ιδιαίτερες... συγκινήσεις, με τον Ατρόμητο να παίρνει τους τρείς βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, να προκρίνεται στα playoffs και να... χαλάει το ντεμπούτο του Γκαρίδο στον πάγκο του Βόλου.

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Οι ενδεκάδες του αγώνα

Βόλος (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μεντίλ, Κάτσικας, Κάργας, Ατζιάκουα, Γκονζάλες, Λυκουρίνος, Μπέρνιτς, Κόμπα, Καμπελά, Χαραλαμπόγλου.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μουντές, Μάγκνουσον, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Οφόρι, Τσιλούλης, Τσαντίλας.

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός 9 β. 9-2 (3 αγώνες) Παναθηναϊκός 9 β. 5-1 (3 αγώνες) ΠΑΟΚ 7 β. 4-1 (3 αγώνες) ΑΕΚ 6 β. 11-4 (3 αγώνες) Ατρόμητος 6 β. 4-2 (3 αγώνες) Καλαμάτα 5 β. 5-3 (3 αγώνες) ΟΦΗ 4 β. 3-0 (2 αγώνες) Αστέρας Τρίπολης AKTOR 4 β. 4-3 (3 αγώνες) Κηφισιά 4 β. 4-4 (3 αγώνες) Άρης 4 β. 3-3 (3 αγώνες) ΑΕΛ Novibet 4 β. 2-5 (2 αγώνες) Νίκη Βόλου 3 β. 1-4 (3 αγώνες) Βόλος 1 β. 5-8 (3 αγώνες) Μαρκό 1 β. 2-5 (3 αγώνες) Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-6 (3 αγώνες) Πανσερραϊκός 0 β. 1-10 (3 αγώνες)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου: 0-1

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά: 0-2

Μαρκό – Ολυμπιακός 0-2

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα 0-2

Παναθηναϊκός – Άρης 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 1-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1

Βόλος – Ατρόμητος 1-3

Η επόμενη και τελευταία αγωνιστική της League Phase (2/12, όλοι οι αγώνες την ίδια ώρα)