Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Θέλει Εβάν Φουρνιέ στους Σπερς ο Γάλλος σούπερσταρ του NBA [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Εβάν Φουρνιέ, φαίνεται πως είναι περιζήτητος ανάμεσα στους συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να δηλώνει πως θα τον ήθελε στους Σπερς.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα παραχώρησε μια μινι-συνέντευξη στην οποία ρωτήθηκε πολλά ιδιαίτερα πράγματα σχετικά με την καριέρα του στο NBA και σε μια από τις ερωτήσεις που του έγιναν, πρώτη του σκέψη ήταν ο γκαρντ του Ολυμπιακού και συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας, Εβάν Φουρνιέ.

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Συγκεκριμένα, η ερώτηση ήταν ποιον συμπαίκτη του από την Εθνική Γαλλίας, θα ήθελε να δει με την φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον ίδιο μετά από αρκετή σκέψη να καταλήγει στον 33χρονο, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στο NBA.



Όλη η συνενέτευξη του Γουεμπανιάμα και η απάντηση για Φουρνιέ

«Έχεις τον αριθμό τηλεφώνου του ΛεΜπρον Τζέιμς;

«Όχι.»

Νομίζω ότι μπορείς να σκοράρεις πάνω από 100 πόντους σε ένα μόνο παιχνίδι. Συμφωνείς μαζί μου;

«Ναι, συμφωνώ.»

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Ποιο είναι το κύριο πράγμα στο οποίο δούλεψες περισσότερο αυτό το καλοκαίρι;

«Είναι… ε, δεν μπορώ να σου πω.»

Ποιος είναι ο πιο αστείος συμπαίκτης σου;

«Θα έλεγα ο Ντίλαν.»

Πιστεύεις ότι κάποια μέρα θα παίξετε μαζί με τον Όσκαρ (τον αδελφό του Wemby) στην ίδια ομάδα;

«Γιατί όχι; Ας πούμε, αρχικά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.»

Αν μπορούσες να φέρεις έναν Γάλλο συμπαίκτη στους Spurs, ποιον θα διάλεγες;

«Καλή ερώτηση. Ρώτησέ με ξανά αργότερα.»

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«Υπάρχει κάποιο «Wemby private story» στο Instagram; Δηλαδή, ανεβάζεις βίντεο από τη ζωή σου, τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου και τέτοια;

Καθόλου. Μόνο στους στενούς μου φίλους απευθείας.»

Η θόμπε/τζελάμπα φέτος, σε ώθησε κάποιος να τη φορέσεις για το Εΐντ, ή ήταν δική σου απόφαση;

«Όχι, ήταν δώρο από έναν φίλο. Οπότε ναι, ήταν δική μου απόφαση. Μάλιστα, πρόσφατα μου χάρισαν και ένα άλλο, είναι πανέμορφο.»

Έναν Γάλλο συμπαίκτη που θα ήθελες να φέρεις στους Spurs, λοιπόν;

«Έτσι στα γρήγορα, θα έλεγα τον Εβάν Φουρνιέ.»