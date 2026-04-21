Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κάνει τα πάντα διαφορετικά -Ξυπόλυτος στα παρκέ του ΝΒΑ, όχι τηλέφωνα μετά τις 21:30, σκάκι και κουνγκ φου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα -όπως αναμενόταν- είναι πλέον και με τη βούλα ο κορυφαίος αμυντικός παίκτης του ΝΒΑ.

Ο σέντερ του Σαν Αντόνιο στα 22 του είναι πλέον ο νεότερος κάτοχος του σχετικού βραβείου.

«Η πραγματική δυσκολία μπορεί να ήταν να φτάσω τα 65 παιχνίδια», είπε ο Γουεμπανιάμα στο NBC Sports Network, αναφερόμενος στον αριθμό των εμφανίσεων που χρειαζόταν για να λάβει το βραβείο. Πρόσθεσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κέρδισα αυτό το βραβείο και πραγματικά πάρα πολύ περήφανος που είμαι ο πρώτος που το κερδίζει ομόφωνα».

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν μοιάζει με άλλον παίκτη του μπάσκετ. Στην πραγματικότητα έκανε τα πάντα διαφορετικά, σχεδόν από τότε που γεννήθηκε. Δηλαδή πολύ πριν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον αποκαλέσει «εξωγήινο» και φυσικά προτού οι αναλυτές αρχίσουν να τον συγκρίνουν με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τον Χακίμ Ολάζουον, τον Κέβιν Ντουράντ και τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα του μπάσκετ και της γαλλικής λογοτεχνίας

Βλέποντας τον κόσμο από τα 224 εκατοστά και με άνοιγμα χεριών, το οποίο ξεπερνά τα 2,40 μέτρα, συχνά μοιάζει να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Πολλές φορές μόλις και μετά βίας χρειάζεται να σηκωθεί από το παρκέ για ένα μπλοκ ή για να μαζέψει ένα ριμπάουντ. Άσε που όταν αποφασίζει να «κράξει» έναν αντίπαλό του, ο μύθος γύρω από το άτομό του λέει ότι ακούγεται σαν να ψιθυρίζει επειδή το κεφάλι του βρίσκεται τόσο ψηλά που η φωνή του «χάνεται» μέχρι να φτάσει στους πιο κοντούς παίκτες.





Πιτσιρικάς ήταν ένα έξυπνο, ευγενικό και χαρισματικό στη γαλλική λογοτεχνία παιδί που έπαιζε για μια ομάδα μπάσκετ νέων στην πόλη του, το Λε Σενέ, στα δυτικά του Παρισιού, λίγα χιλιόμετρα από το περίφημο Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Εκεί τον είδε κάποτε ο προπονητής Μισέλ Αγιάρ, που εργαζόταν σε έναν σύλλογο στη Ναντέρ. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά ο 10χρονος τότε Γουεμπανιάμα καθόταν στον πάγκο και ο Αγιάρ νόμιζε ότι ήταν βοηθός προπονητή. Όταν μπήκε να παίξει, τότε έτριβε τα μάτια του.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έπαιζε μπάσκετ και μάθαινε αγγλικά για το NBA

Στο γυμνάσιο, έμαθε μόνος του αγγλικά, γνωρίζοντας ότι θα τα χρειαζόταν για να παίξει στο NBA. Παρακολουθούσε βίντεο από αμερικανικούς λογαριασμούς στο Instagram, μαζί με τηλεοπτικές εκπομπές στα αγγλικά και τα κατάφερε, την περίοδο που οι γονείς του, ο Φέλιξ Γουεμπανιάμα και η Ελοντί ντε Φοτερό, πάσχιζαν να διατηρήσουν σε φυσιολογικά επίπεδα τη ζωή του στην εφηβεία. Και οι προπονητές του έκαναν το ίδιο. Αν έπαιρνε κακούς βαθμούς, τον έβαζαν σε ένα τραπέζι στο γυμναστήριο για να κάνει τις εργασίες του αντί να προπονείται με τους φίλους του. Βασανιστήριο για τον νεαρό που το μπάσκετ ήταν πλέον το πάθος του.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το κρεβάτι, το ψυγείο και το γράμμα «V»

Μετακόμισε στη Ναντέρ στα 14 του για να ζήσει στον κοιτώνα όπου στεγάζονταν οι παίκτες του συλλόγου. Ήταν περίπου 15 λεπτά με τα πόδια από το σχολείο και κοιμόταν σε ένα κρεβάτι που είχε κατασκευαστεί ειδικά στη βόρεια Γαλλία για να τον χωράει. Αργότερα, στο προπονητικό κέντρο που βρισκόταν δίπλα στο λύκειο, τοποθέτησε ένα ψυγείο. Τον διευκόλυνε στα πέντε γεύματα την ημέρα που ετοίμαζε ένας εστιάτορας, σύμφωνα με τις συστάσεις των διατροφολόγων. Πλέον μια ομάδα 25 ατόμων ήταν υπεύθυνη για τη σωματική και ψυχική του ανάπτυξη.

Στο σπίτι, το μπάσκετ δεν ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης, αν και η μητέρα του είναι πρώην μπασκετμπολίστρια και προπονήτρια. Τα ΜΜΕ είχαν αρχίσει να τον πολιορκούν, αλλά οι γονείς του τον προστάτευαν.

Ο προπονητής του Μισέλ Μπουρ, συνήθιζε να κάνει ένα τεστ στους παίκτες του. Τους ζητούσε να επιλέξουν μια λέξη με νόημα που ξεκινούσε με το ίδιο γράμμα με το μικρό τους όνομα. «Μου είπε, ξέρεις, κόουτς, το όνομά μου είναι Victor"», θυμήθηκε ο Μπουρ μιλώντας στους Nea York Times και πρόσθεσε: «Από ποιο γράμμα ξεκινάει, του είπε και μου απάντησε από το V. Το V στους λατινικούς αριθμούς σημαίνει 5. Το όνομά μου είναι Victor επειδή μπορώ να παίξω και στις πέντε θέσεις». Απίθανο σκεπτικό για τον 16χρονο τότε Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Αποφοίτησε από το λύκειο το 2021, πήγε στην ASVEL, μια ομάδα με έδρα ένα προάστιο της Λιόν, η οποία ανήκει στον πρώην αστέρα του NBA, Τόνι Πάρκερ. Στη συνέχεια, επέλεξε να πάει στο σπίτι. Η Metropolitans 92 έχει έδρα το Λεβαλουά-Περέ, κοντά στο μέρος που ζουν οι γονείς του.

Το διάβασμα, η επιστημονική φαντασία και τα βιολογικά τρόφιμα

Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του γύρω από το Παρίσι, αλλά πλέον είναι κάτοικος του Σαν Αντόνιο στην πολιτεία του Τέξας. Κουβαλά μαζί του τις ίδιες συνήθειες. Διαβάζει βιβλία και βλέπει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Κάθε βράδυ πριν από τον ύπνο, βάζει ξυπνητήρι στο τηλέφωνό του και μετά το αφήνει στην άκρη. Δεν κάνει κανένα τηλεφώνημα μετά τις 21:30 και δεν απαντά ποτέ σε κλήσεις μετά τη συγκεκριμένη ώρα. Ξαπλώνει και διαβάζει συνήθως ένα βιβλίο μυθοπλασίας για να μην σκέφτεται όσα έκανε στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και να μην τον απασχολεί τι θα κάνει την άλλη μέρα.

Εκτός από το μπάσκετ, λατρεύει το σκάκι, το οποίο τον βοηθά να αναπτύσσει τη στρατηγική του σκέψη. Το περασμένο καλοκαίρι εξασκήθηκε στο κουνγκ φου, το οποίο τον βοηθά στη βελτίωση της ισορροπίας και της ευλυγισίας του. Η μητέρα του, του έμαθε να τρέφεται αποκλειστικά με βιολογικά τρόφιμα, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι δεν του έχει μαγειρέψει το ίδιο πιάτο πάνω από μία φορά. Μπορεί να τον δείτε να περπατά ξυπόλυτος στο παρκέ και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Έχει δηλώσει ότι του αρέσει να αγγίζει το παρκέ με τα τεράστια -νούμερο 55- γυμνά πόδια του πριν από τους αγώνες για να «αισθάνεται» το γήπεδο.