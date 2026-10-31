Βίκος Falcons-ΑΕΚ 95-84: Έγραψαν ιστορία τα «γεράκια» -Παρθενική νίκη στην Basket League με πάρτι στα Ιωάννινα [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι Βίκος Falcons πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Basket League, επικρατώντας της ΑΕΚ με 95-84.

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με απουσίες και μόλις τέσσερις ξένους στα Ιωάννινα, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα του Ντέρικ Γουίλιαμς και οι Βίκος Falcons πανηγύρισαν παρθενική νίκη στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, στην 5η αγωνιστική της Basket League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέραν του Γουίλιαμς, εκτός ήταν και ο τραυματίας Τομά Ερτέλ αλλά και ο Λάντερς Νόλεϊ, με το ταβάνι της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα να χαμηλώνει επιθετικά και αυτό να το εκμεταλλεύονται οι γηπεδούχοι.

Ο Άλερικ Φρίμαν ήταν κορυφαίος της ομάδας των Ιωαννίνων με 20 πόντους, ενώ ο Γιάννης Καρακώστας πέτυχε 17 και ο Γιάννης Αγραβάνης 15.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σκόραρε 23 και μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να πετυχαίνει άλλους 18.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα στραβά από το ξεκίνημα για την ΑΕΚ

Το παιχνίδι φάνηκε από νωρίς ότι θα στραβώσει για την ΑΕΚ, που είχε μεν σε καλή μέρα τους Λαρεντζάκη και Μπάρτλεϊ, οι οποίοι ανέλαβαν επιθετικές πρωτοβουλίες, αλλά ήταν πολύ μονοδιάστατη.

Οι Γιαννιώτες προηγήθηκαν με 36-30 (17') και 40-32 (18'), με τους παίκτες του Σάκοτα να μαζεύουν τη διαφορά στο 46-43 με το φινάλε του ημιχρόνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λαρεντζάκης και ο Μπράουν κρατούσαν την ΑΕΚ στο ματς, αλλά το 56-56 του 25λέπτου άλλαξε άρδην. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 13-1 και προηγήθηκαν με 69-57 (29'), μια διαφορά που συντήρησαν ως το φινάλε.

Με τα χειρότερα νέα για την ΑΕΚ να έρχονται στο 35', όταν ο Μπάρτλεϊ πάτησε άσχημα στο παρκέ και αποχώρησε τραυματίας, αλλά επέστρεψε. Οι γηπεδούχοι αύξησαν τη διαφορά με το φινάλε να τους βρίσκει να πανηγυρίζουν μια τεράστιας σημασίας και ιστορική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84.