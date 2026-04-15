BCL: «Τελικός» για την ΑΕΚ στην «Sunel Arena» -Υποδέχεται την Μπανταλόνα με φόντο την πρόκριση στο Final Four - iefimerida.gr

Τα... ρέστα της παίζει απόψε η ΑΕΚ, καθώς υποδέχεται την Μπανταλόνα στη «Sunel Arena» στον τρίτο καθοριστικό αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα προκριθεί στο Final Four του BCL (19:30, Cosmote Sport 4).

H «Ένωση» είχε νικήσει στο πρώτο ματς στο ίδιο γήπεδο με 87-84, όμως έπειτα από τη βαριά ήττα που γνώρισε στην Ισπανία (88-66) καλείται να επικρατήσει ακόμη μία φορά για να αποκλείσει την οικοδέσποινα του Final Four και να πάει στο «ραντεβού» των ημιτελικών, όπου περιμένει η κάτοχος του τροπαίου Ουνικάχα Μάλαγα.

Το ιδιαίτερο ρεκόρ της ΑΕΚ και η... διπλή παράδοση που έχει ως σύμμαχο

Οι «κιτρινόμαυροι» κατέχουν ένα ιδιαίτερο ρεκόρ στο BCL, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που θα αγωνιστεί για τρίτη φορά σε Game 3 στην ιστορία της διοργάνωσης, μετρώντας έναν αποκλεισμό το 2023 και μία πρόκριση το 2025.

Παράλληλα, έχουν θετική παράδοση στις εντός έδρας μάχες στην φάση των «8», καθώς μετρούν επτά νίκες σε ισάριθμα ματς. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ έχει ως «σύμμαχο» και την αρνητικό σερί που τρέχει η Μπανταλόνα μακρία από την Ισπανία με τρεις σερί ήττες.