Βαθμολογία UEFA: Εξαιρετική βραδιά για την Ελλάδα -Από κοντά η Πολωνία - iefimerida.gr

Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στην Ευρώπη, καθώς Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σημείωσαν σπουδαίες νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ κράτησε την ισοπαλία κόντρα στην Μπραν κρατώντας τη χώρα μας στη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA..

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA, με τη χώρα μας να παραμένει στην 10η θέση, συγκεντρώνοντας 41.113 βαθμούς, παρά το σφιχτό ανταγωνισμό από τις χώρες που ακολουθούν.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε της Φιορεντίνα.

Ο ΠΑΟΚ, παρά την ισοπαλία με την Μπραν, διατήρησε τη σταθερότητά του στην Ευρώπη και παραμένει σε καλή θέση για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League. .

Ανταγωνισμός από Πολωνία και Τσεχία

Η Πολωνία, με τρεις νίκες και μία ήττα, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην Ελλάδα, με μόλις 0.738 βαθμούς διαφορά, ενώ η Τσεχία, που κατέχει την 10η θέση με 44.300 βαθμούς, παραμένει το άμεσο κίνητρο για τις ελληνικές ομάδες.

Συνολικά, η Ελλάδα κρατά την 11η θέση στην κατάταξη της UEFA, αλλά θα απαιτηθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρηθεί η θέση αυτή, που εξασφαλίζει έξι ευρωπαϊκές θέσεις για τις ελληνικές ομάδες τη νέα χρονιά.

Η Βαθμολογία της UEFA

10η θέση : Τσεχία – 44.300 (4/5)

: Τσεχία – 44.300 (4/5) 11η θέση: Ελλάδα – 41.113 (4/5)

12η θέση : Πολωνία – 40.375 (4/5)

: Πολωνία – 40.375 (4/5) 13η θέση : Νορβηγία – 38.388 (2/4)

: Νορβηγία – 38.388 (2/4) 14η θέση : Δανία – 37.981 (2/4)

: Δανία – 37.981 (2/4) 15η θέση: Ελβετία – 33.100 (3/5)

Οι ελληνικές ομάδες δείχνουν να βρίσκονται σε καλό δρόμο, αλλά με την Πολωνία να είναι σε απόσταση αναπνοής και την Τσεχία να κλείνει την πρώτη δεκάδα, η συνέχεια υπόσχεται αμφίρροπες αναμετρήσεις.