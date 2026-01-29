Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα κοντά στην 10η θέση μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ - iefimerida.gr

Με τη μεγάλη νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και την πρόκριση στα play offs του Champions League, ο Ολυμπιακός έδωσε σημαντική ώθηση στην Ελλάδα, η οποία πλησίασε τη 10η θέση και την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612 με την Τσεχία να μένει στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο.

Η Πολωνία που έχει τρεις ομάδες στο Conference League παρέμεινε στη 12η θέση με 44.625 βαθμούς, ενώ η 13η Δανία έμεινε στους 40.365 με την Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα.

Η βαθμολογία της UEFA