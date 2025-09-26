Βαθμολογία UEFA: Το εμφατικό διπλό του Παναθηναϊκού απομάκρυνε την Ελλάδα από τους διώκτες της - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός, με την εμφατική νίκη του επί της Γιουνγκ Μπίζ με 4-1 έδωσε σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA καθώς αυξήσαμε τη διαφορά από τους Νορβηγούς και μειώσαμε την απόσταση από τους Τσέχους..

Με το διπλό των πράσινων η Ελλάδα πρόσθεσε 400 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA και παραμείναμε στην 11η θέση, έχοντας πλέον 38.312 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, οι Νορβηγοί είδαν την Μπραν να χάνει από τη Λιλ στη Γαλλία και οι Τσέχοι τη Βικτόρια Πλζεν να μένει στο ισόπαλο 1-1 με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Η βαθμολογία της UEFA﻿

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)