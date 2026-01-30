Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνθηκε από τη 10η θέση η Ελλάδα μετά τη νίκη της Βικτόρια Πλζεν - iefimerida.gr

Η Ελλάδα δεν μείωσε τη διαφορά της από την Τσεχία που ξέφυγε λόγω της νίκης της Βικτόρια Πλζεν, στη βαθμολογία της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Ρόμα και τερμάτισε στην 20η θέση της League Phase, ενώ ο ΠΑΟΚ πάλεψε στη Γαλλία αλλά ηττήθηκε από τη Λιόν και θα παίξει και αυτός στα playoffs του Europa League.

Η Πλζεν πήρε νίκη και έτσι η Τσεχία αύξησε ελαφρά τη διαφορά της από τη χώρα μας που παραμένει στην 11η θέση.

Το θετικό για την Ελλάδα ότι θα έχει μια ομάδα παραπάνω σε αυτή τη μάχη. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παίξει είτε με Ερυθρό Αστέρα είτε με Θέλτα στα playoffs (πρώτο ματς στην Τούμπα) και το τριφύλλι είτε με Πλζεν είτε με Νότιγχαμ Φόρεστ (πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ).

Πιθανό συναπάντημα με τους Τσέχους θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για τη 10η θέση.

Η βαθμολογία της UEFA﻿