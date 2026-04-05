Βαθμολογία πλέι οφ Super League: Στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ η ΑΕΚ, κρίσιμη η επόμενη αγωνιστική - iefimerida.gr

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού με 1-0 τής έδωσε προβάδισμα τίτλου στη Super League.

Και αυτό γιατί λίγο νωρίτερα ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και έτσι η Ένωση έχει απόσταση 5 βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League (1η αγ.)

ΑΕΚ 63 Ολυμπιακός 58 ΠΑΟΚ 58 Παναθηναϊκός 50

Super League: Η επόμενη αγωνιστική των πλέι οφ (2η)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Πλέι οφ 5-8: Καμία αλλαγή

Όσον αφορά την κατάσταση στα πλέι οφ 5-8 για έξοδο στην Ευρώπη, η κατάσταση δεν άλλαξε.

Και αυτό διότι ο Λεβαδειακός ήρθε ισόπαλος με τον Άρη (1-1), όπως και ο Βόλος με τον ΟΦΗ (1-1).

Έτσι, οι Βοιωτοί διατήρησαν τη διαφορά πέντε βαθμών που είχαν από Βόλο και ΟΦΗ πριν από την έναρξη των πλέι οφ και έχουν προβάδισμα για την 1η θέση στα πλέι οφ που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη.

Έτσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής: