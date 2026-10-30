Η βαθμολογία της EuroLeague: Έπιασε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή ο Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός σημείωσε την έβδομη νίκη του και έπιασε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή της EuroLeague.

Μία νίκη και μία ήττα είχε το μενού για το ελληνικό μπάσκετ στην 9η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν αγνώριστος και υπέστη βαριά ήττα από της Εφές στην Τουρκία, πέφτοντας έτσι σε ρεκόρ 7-2.

Ρεκόρ στο οποίο ανέβηκε ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών και του σοκ, με τον Γιαν Μοντέρο να μένει εκτός έξι μήνες. Οι Πειραιώτες επικράτησαν της Αρμάνι και έπιασαν κορυφή, ενώ στις έξι νίκες γίνεται... χαμός.

Η 9η αγωνιστική της EuroLeague

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 103-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-99

Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε 95-76

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR 83-68

Ζάλγκιρις Κάουνας - Παρτίζαν 87-80

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79

Ολυμπιακός - Αρμάνι 84-78

Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας 101-103

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94

Η βαθμολογία της EuroLeague

Παναθηναϊκός AKTOR 7-2 Ολυμπιακός 7-2 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-3 Βαλένθια 6-3 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3 Φενέρμπαχτσε 6-3 Μπαρτσελόνα 6-3 Ντουμπάι 6-3 Ζάλγκιρις Κάουνας 5-4 Μπεσίκτας 4-5 Παρτίζαν 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Εφές 4-5 Βιλερμπάν 4-5 Παρί 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Μπάγερν Μονάχου 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-8 Μπασκόνια 1-8

Η 10η αγωνιστική της EuroLeague

Τετάρτη 4/11

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 5/11

19:15 Εφές - Παρί

20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπατσελόνα

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι - Βαλένθια

Παρασκευή 6/11