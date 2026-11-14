Η βαθμολογία της EuroLeague: Η Μπαρτσελόνα έπιασε Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή μαζί με Ολυμπιακό και Βαλένθια

Η Μπαρτσελόνα έπιασε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή της EuroLeague, μαζί με Ολυμπιακό και Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να προηγήθηκε με 14 πόντους στο φινάλε της 3ης περιόδου, αλλά ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Έτσι, οι «πράσινοι» μπορεί να παραμένουν στην κορυφή της διοργάνωσης, αλλά πλέον έχουν... παρέα.

Τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν πλέον ρεκόρ 8-3 και είναι στην πρώτη τετράδα της EuroLeague, πριν την επόμενη εβδομάδα που έρχεται και πάλι διπλή αγωνιστική.

Η 11η αγωνιστική της EuroLeague

Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός - Ντουμπάι 101-72

Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις Κάουνας 83-86

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76

Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95﻿

Η βαθμολογία της EuroLeague

Βαλένθια 8-3 Παναθηναϊκός AKTOR 8-3 Ολυμπιακός 8-3 Μπαρτσελόνα 8-3 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Ερυθρός Αστέρας 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ζάλγκιρις Κάουνας 7-4 Ντουμπάι 7-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 6-5 Εφές 5-6 Μπεσίκτας 5-6 Παρί 5-6 Βιλερμπάν 4-7 Βίρτους 4-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-10 Μπασκόνια 1-10

Η 12η αγωνιστική της EuroLeague

Τρίτη 17/11

18:00 Ντουμπάι - Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

Τετάρτη 18/11