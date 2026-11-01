 Η βαθμολογία της Basket League: Στις δύο πρώτες θέσεις ΠΑΟΚ και Άρης -Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία της Basket League: Στις δύο πρώτες θέσεις ΠΑΟΚ και Άρης -Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR

Η βαθμολογία της Basket League
Φάση από το Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR / Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Άρης πήρε σπουδαία νίκη και ακολουθεί κατά πόδας στη βαθμολογία της Basket League.

Η νίκη της αγωνιστικής στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν ήρθε για τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» υπέταξαν τον Παναθηναϊκό AKTOR με 101-91 και έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε πέντε ματς. Την ώρα που οι «πράσινοι» κουβαλούν το -2, όπως και ο αήττητος Ολυμπιακός.

Μ'αυτά και μ'αυτά στην κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ των πέντε νικών σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η 5η αγωνιστική της Basket League

  • Βίκος Falcons - ΑΕΚ 95-84
  • Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73
  • Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 81-65
  • Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας 87-76
  • Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63
  • Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62
  • Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 101-91

Η βαθμολογία της Basket League

  1. ΠΑΟΚ 5-0
  2. Άρης 4-1
  3. Ολυμπιακός 5-0 (έχει -2)
  4. Περιστέρι 3-2
  5. Καρδίτσα 3-2
  6. Παναθηναϊκός AKTOR 4-1 (έχει -2)
  7. Δόξα Λευκάδας 2-3
  8. Κολοσσός Ρόδου 2-3
  9. ΑΕΚ 2-3
  10. Ηρακλής 1-4
  11. Μαρούσι 1-4
  12. Μύκονος 1-4
  13. Βίκος Falcons 1-4
  14. Προμηθέας Πάτρας 1-4

Η 6η αγωνιστική της Basket League

Σάββατο 7/11

  • 15:00 Δόξα Λευκάδας - Άρης
  • 16:00 Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι
  • 17:00 Ηρακλής - Μύκονος
  • 17:00 Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα
  • 17:30 ΠΑΟΚ - Βίκος Falcons

Κυριακή 8/11

  • 13:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR
  • 17:30 Μαρούσι - Ολυμπιακός
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