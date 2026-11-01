Η βαθμολογία της Basket League: Στις δύο πρώτες θέσεις ΠΑΟΚ και Άρης -Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr

Ο Άρης πήρε σπουδαία νίκη και ακολουθεί κατά πόδας στη βαθμολογία της Basket League.
Η νίκη της αγωνιστικής στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν ήρθε για τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» υπέταξαν τον Παναθηναϊκό AKTOR με 101-91 και έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε πέντε ματς. Την ώρα που οι «πράσινοι» κουβαλούν το -2, όπως και ο αήττητος Ολυμπιακός.
Μ'αυτά και μ'αυτά στην κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ των πέντε νικών σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Η 5η αγωνιστική της Basket League
- Βίκος Falcons - ΑΕΚ 95-84
- Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73
- Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 81-65
- Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας 87-76
- Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63
- Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62
- Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 101-91
Η βαθμολογία της Basket League
- ΠΑΟΚ 5-0
- Άρης 4-1
- Ολυμπιακός 5-0 (έχει -2)
- Περιστέρι 3-2
- Καρδίτσα 3-2
- Παναθηναϊκός AKTOR 4-1 (έχει -2)
- Δόξα Λευκάδας 2-3
- Κολοσσός Ρόδου 2-3
- ΑΕΚ 2-3
- Ηρακλής 1-4
- Μαρούσι 1-4
- Μύκονος 1-4
- Βίκος Falcons 1-4
- Προμηθέας Πάτρας 1-4
Η 6η αγωνιστική της Basket League
Σάββατο 7/11
- 15:00 Δόξα Λευκάδας - Άρης
- 16:00 Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι
- 17:00 Ηρακλής - Μύκονος
- 17:00 Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα
- 17:30 ΠΑΟΚ - Βίκος Falcons
Κυριακή 8/11
- 13:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR
- 17:30 Μαρούσι - Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο