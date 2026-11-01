Η βαθμολογία της Basket League: Στις δύο πρώτες θέσεις ΠΑΟΚ και Άρης -Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr

Ο Άρης πήρε σπουδαία νίκη και ακολουθεί κατά πόδας στη βαθμολογία της Basket League.

Η νίκη της αγωνιστικής στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν ήρθε για τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» υπέταξαν τον Παναθηναϊκό AKTOR με 101-91 και έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε πέντε ματς. Την ώρα που οι «πράσινοι» κουβαλούν το -2, όπως και ο αήττητος Ολυμπιακός.

Μ'αυτά και μ'αυτά στην κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ των πέντε νικών σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η 5η αγωνιστική της Basket League

Βίκος Falcons - ΑΕΚ 95-84

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 81-65

Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 101-91

Η βαθμολογία της Basket League

ΠΑΟΚ 5-0 Άρης 4-1 Ολυμπιακός 5-0 (έχει -2) Περιστέρι 3-2 Καρδίτσα 3-2 Παναθηναϊκός AKTOR 4-1 (έχει -2) Δόξα Λευκάδας 2-3 Κολοσσός Ρόδου 2-3 ΑΕΚ 2-3 Ηρακλής 1-4 Μαρούσι 1-4 Μύκονος 1-4 Βίκος Falcons 1-4 Προμηθέας Πάτρας 1-4

Η 6η αγωνιστική της Basket League

Σάββατο 7/11

15:00 Δόξα Λευκάδας - Άρης

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι

17:00 Ηρακλής - Μύκονος

17:00 Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα

17:30 ΠΑΟΚ - Βίκος Falcons

Κυριακή 8/11