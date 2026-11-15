Η βαθμολογία της Basket League: Πώς διαμορφώνεται μετά τη σπουδαία νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού

Η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού τον φέρνει δεύτερο στη βαθμολογία της Basket League, πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ.

Μετά και το σπουδαίο αποτέλεσμα της 7ης αγωνιστικής με τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται χωρίς συγκατοίκους στις δύο πρώτες θέσεις της Basket League.

Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR έχουν πλέον ρεκόρ 6-1, με τους δύο τελευταίους να κουβαλούν και το -2 από την περσινή σεζόν. Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ, που μετράει ρεκόρ 7-0 και την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται τον Άρη, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η 7η αγωνιστική της Basket League

Η βαθμολογία της Basket League

ΠΑΟΚ 7-0 Άρης 6-1 Παναθηναϊκός AKTOR 6-1* Ολυμπιακός 6-1* Περιστέρι 4-3 Καρδίτσα 4-3 Δόξα Λευκάδας 3-4 Κολοσσός Ρόδου 3-4 Ηρακλής 3-4 ΑΕΚ 2-5 Μαρούσι 2-5 Μύκονος 1-6 Βίκος Falcons 1-6 Προμηθέας Πατρών 1-6

*Τιμωρημένοι με -2

Η 8η αγωνιστική της Basket League