Η βαθμολογία της Basket League: Πώς διαμορφώνεται μετά τη σπουδαία νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού

Η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού τον φέρνει δεύτερο στη βαθμολογία της Basket League, πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ.
Μετά και το σπουδαίο αποτέλεσμα της 7ης αγωνιστικής με τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται χωρίς συγκατοίκους στις δύο πρώτες θέσεις της Basket League.
Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR έχουν πλέον ρεκόρ 6-1, με τους δύο τελευταίους να κουβαλούν και το -2 από την περσινή σεζόν. Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ, που μετράει ρεκόρ 7-0 και την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται τον Άρη, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Η 7η αγωνιστική της Basket League
- ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77
- Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99
- Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74
- Περιστέρι - Μύκονος 84-67
- Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 78-73
- Βίκος Falcons - Μαρούσι 93-104
- Άρης - Ολυμπιακός 100-78
Η βαθμολογία της Basket League
- ΠΑΟΚ 7-0
- Άρης 6-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 6-1*
- Ολυμπιακός 6-1*
- Περιστέρι 4-3
- Καρδίτσα 4-3
- Δόξα Λευκάδας 3-4
- Κολοσσός Ρόδου 3-4
- Ηρακλής 3-4
- ΑΕΚ 2-5
- Μαρούσι 2-5
- Μύκονος 1-6
- Βίκος Falcons 1-6
- Προμηθέας Πατρών 1-6
*Τιμωρημένοι με -2
Η 8η αγωνιστική της Basket League
- Hρακλής - ΑΕΚ 21/11 στις 15.00
- Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας 21/11 στις 16.00
- Δόξα Λευκάδας - Περιστέρι Betsson 21/11 στις 17.00
- Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι 21/11 στις 17.30
- ΠΑΟΚ - Άρης 21/11 στις 17.30
- Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίνων 22/11 στις 13.00
- Καρδίτσα - Ολυμπιακός 22/11 στις 15.00
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