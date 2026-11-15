Βασίλης Σπανούλης: «Δεν είναι όνειρο οι νίκες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR» -Η επική ατάκα για τον Νίκο Ζήση [βίντεο]

«Το μόνο μου σκέφτομαι είναι να πιω ένα κρασί με τον Νίκο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη σπουδαία νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού για την Basket League.

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, καθώς υπέταξε με 100-78 τον Ολυμπιακό για την έβδομη αγωνιστική της Basket League. Πλέον, ετοιμάζεται για το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ, με τον Βασίλη Σπανούλη να μιλάει για όλα στη συνέντευξη Τύπου.

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Ο Έλληνας τεχνικός αποθέωσε τους παίκτες του για την νοοτροπία και την εργατικότητά τους, τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη, αφού ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης και ανέφερε πως το μόνο που σκέφτεται είναι... να πιει ένα κρασί με τον Νίκο Ζήση!

Βασίλης Σπανούλης: «Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και με τα πόδια στο έδαφος»

Για την εξαιρετική αναλογία ασίστ - λαθών του Άρη: «Μεγαλύτερη σημασία για μένα έπαιξε ο τρόπος που πηγαίναμε στην μπάλα, οι βοήθειες στην άμυνα, η συγκέντρωση… δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που είναι σε διαδικασία χτισίματος. Πρέπει να πείσεις του παίκτες να το κάνουν. Πρέπει όμως να μείνουμε ταπεινοί και με τα πόδια στο έδαφος».

Τα όσα είπε για την προσφορά των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο: «Για μένα δεν υπάρχουν βασικοί και πάγκος. Δεν με νοιάζουν οι παίκτες του πάγκου. Με νοιάζει η άμυνα του Μοκόκα, αυτή του Μήτρου Λονγκ ο οποίος έδωσε τον τόνο σε όλη την ομάδα. Ο Κεμ Μπιρτς έβαλε σήμερα 14 πόντους αλλά για μένα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Ευρώπης στην άμυνα και σε κάθε παιχνίδι παίζει την ίδια άμυνα. Από τον Μπιρτς έχασα ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης».

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Για το στοιχείο που ξεχώρισε: «Η καλή λειτουργία και το ότι δεν κάναμε εγωιστικό παιχνίδι, όπως δεν κάνουμε γενικώς εγωιστικό παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα με κίνητρο, με διάθεση όπου ο ένας παίκτης παίζει για τον άλλον, ο ένας αγαπάει τον άλλον. Με πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, με όμορφο και μοντέρνο μπάσκετ. Στον αθλητισμό είναι μέσα στο πρόγραμμα η νίκη και η ήττα. Για μένα το σπουδαιότερο είναι να φεύγει ο φίλαθλος ή ένα παιδάκι γεμάτο από το γήπεδο έχοντας απολαύσει αυτό που έχει δει».

Βασίλης Σπανούλης: «Σκέφτομαι μόνο να πιω ένα κρασί με τον Νίκο»

Ερωτηθείς αν περίμενε, πριν από δυόμισι μήνες, πως ο Άρης θα κατάφερνε να επικρατήσει στο Παλέ τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 27 χρόνια στην κανονική διάρκεια της ίδιας σεζόν, αλλά και αν η εξέλιξη αυτή μοιάζει με όνειρο, ο Σπανούλης απάντησε «όχι, όνειρο με τίποτα. Εμείς που φτιάξαμε την ομάδα και ξενυχτήσαμε δουλεύοντας σκληρά για την ομάδα ξέρουμε και τι ομάδα έχουμε.

Όταν βλέπω την ομάδα να προπονείται, βλέπω στα μάτια τους πόσο πολύ θέλουν. Ξέρουμε τι φιλοσοφία έχουμε αγοράσει. Είναι μια ομάδα που παίζει για τη νίκη και όχι για τα στατιστικά. Μια ομάδα που δεν έχει στοιχείο εγωισμού στο παιχνίδι της αλλά συνεργασίας. Βλέπουμε τον Μοκόκα ο οποίος ήταν εκπληκτικός στην άμυνα απέναντι σ’ ένα τρομερό παίκτη όπως ο Φουρνιέ ο οποίος έβαλε δύσκολα σουτ. Ή τον Ρόμπινσον Ερλ με τον Σάσα. Ακόμη και τα παιδιά που δεν ήταν ταγμένα στην άμυνα, παίζουν άμυνα γιατί μόνο έτσι θα είναι στο παρκέ. Αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού θέλουμε».

Σε ερώτηση για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι «αυτή τη στιγμή σκέφτομαι να πιώ ένα κρασί με τον Νίκο, να φάμε, να χαρούμε αυτή την ημέρα και με το χέρι στην καρδιά, αυτό που θα σκεφτώ είναι η επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι».