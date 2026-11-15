Βαριές καταγγελίες εναντίον της Σαμπαλένκα για χυδαίες εκφράσεις κατά των Ουκρανών

Στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων βρίσκεται η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να την καταγράφει να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις κατά της Ουκρανίας και της αντιπάλου της, Ελίνα Σβιτολίνα, στη διάρκεια αγώνα των WTA Finals.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στον κόσμο του τένις, με πολλούς φιλάθλους να ζητούν την παρέμβαση της διοργανώτριας αρχής.

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