 Βαριές καταγγελίες εναντίον της Σαμπαλένκα για χυδαίες εκφράσεις κατά των Ουκρανών
ΣΠΟΡ

Βαριές καταγγελίες εναντίον της Σαμπαλένκα για χυδαίες εκφράσεις κατά των Ουκρανών

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο κορτ
Αρίνα Σαμπαλένκα / Φωτογραφία: AP Photo

Στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων βρίσκεται η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να την καταγράφει να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις κατά της Ουκρανίας και της αντιπάλου της, Ελίνα Σβιτολίνα, στη διάρκεια αγώνα των WTA Finals.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στον κόσμο του τένις, με πολλούς φιλάθλους να ζητούν την παρέμβαση της διοργανώτριας αρχής.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αρίνα Σαμπαλένκα τένις

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα