Βάνια Ντρκούσιτς: Ήθελε να σταματήσει το ποδόσφαιρο στα 20, αλλά έμαθε να μην τα παρατά ποτέ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ αποκτάει τον Βάνια Ντρκούσιτς ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που έψαχνε στην αγορά για να ενισχύσει την αμυντική του γραμμή. Δυναμικός και με ηγετική προσωπικότητα.

Όμως ένα ακόμα χαρακτηριστικό που είναι αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός πως έχει περάσει από όλα τα στάδια μιας καριέρας ενός ποδοσφαιριστή, καθώς έχει αγωνιστεί στο Euro 2024 με την Εθνική Σλοβενίας, ενώ έχει γνωρίσει και τις δύσκολες μέρες που μοιάζει σαν να μην υπάρχει άλλη λύση.

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Και αυτό γιατί, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, τέσσερα χρόνια πριν εν τέλει παίξει στο Euro, είχε σκεφτεί σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο, σε ηλικία μόλις 20 ετών.



Βάνια Ντρκούσιτς: Η συνομιλία με τον πατέρα του και το Euro

Ο Βάνια Ντρκούσιτς είναι ένας από εκείνους τους Σλοβένους ποδοσφαιριστές που πήραν την απόφαση να φύγουν στο εξωτερικό σε πολύ νεαρή ηλικία. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κρσκο, τράβηξε το ενδιαφέρον της Χέρενφεν, η οποία απέκτησε τον νεαρό Σλοβένο και τον πήρε στην Ολλανδία το 2016.

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Όταν ήρθε η στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί σε επίπεδο ανδρών, ο Βάνια Ντρκούσιτς πήρε μια απόφαση που λίγο έλειψε να του κοστίσει την καριέρα του. Έφυγε για την Ιταλία, υπέγραψε στη μικρή και άγνωστη Ρέντε και βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία τον έφερε στα όριά του.

«Σήμερα είμαι πολύ ευγνώμων για εκείνη την περίοδο. Έμαθα ότι ακόμη και από μια άσχημη κατάσταση ή μια αρνητική εμπειρία μπορείς να κρατήσεις κάτι καλό. Ήταν, όμως, πολύ δύσκολα... Βρισκόμουν στη νότια Ιταλία, όπου κανείς δεν μιλούσε αγγλικά. Έβλεπα ότι τίποτα δεν πήγαινε καλά στην καριέρα μου, είχα αρχίσει να κουράζομαι από το ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο όταν είσαι μόλις 20 ετών... Θυμάμαι ότι είχα μιλήσει και με τον πατέρα μου και του είχα πει ότι σκεφτόμουν να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, με ενθάρρυνε και μου έδωσε δύναμη, λέγοντάς μου ότι η ποιότητα πάντα βρίσκει τελικά τον δρόμο της. Ευτυχώς, είχε δίκιο και τα λόγια του επιβεβαιώθηκαν στην πράξη».

Πλέον, φτάνοντας αισίως τα 27 του χρόνια και έχοντας πάρει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, μπορεί να κοιτάζει πίσω και να ευγνωμονεί τον πατέρα του που του άλλαξε τις σκέψεις που είχε και μπορεί πλέον να απολαμβάνει μια άκρως επιτυχημένη καριέρα.