Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR 102-84: Βαριά ήττα στην Ισπανία και δεν είναι στο... χέρι του η είσοδος στην εξάδα - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε με 102-84 από τη Βαλένθια στην Ισπανία για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθεί στην πρώτη εξάδα.

Όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» έχασαν κάθε ελπίδα για πλεονέκτημα έδρας στα play-offs και πλέον καλούνται να νικήσουν την Εφές στην έδρα τους την τελευταία αγωνιστική και να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στα υπόλοιπα ματς για να μάθουν το πλασάρισμά τους.

Όσον αφορά τους Ισπανούς, που είχαν κορυφαίο παίκτη τον Ζαν Μοντέρο με 22 πόντους, βρίσκονται ήδη στην δεύτερη θέση και ελπίζουν ακόμη και για την κορυφή, όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά και τη νίκη του στη Σόφια.

Για το «τριφύλλι» πάλεψαν οι Χέιζ Ντέιβις και Όσμαν με 19 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Κέντρικ Ναν έμεινε σε ρηχά νερά με μόλις οκτώ πόντους.

Δεν άφησε την Βαλένθια να ξεφύγει από την αρχή

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε με φόλοου του Λεσόρ (0-2), ενώ ο Μπαντιό με τρίποντο έγραψε το 3-2. Ο Τόμπσον ευστόχησε και αυτός από μακριά σε γρήγορο τέμπο (6-2), πριν ο Πραντίγια πάει στο καλάθι και γράψει το 8-2 με λέι απ. Ο Χουάντσο έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με φόλοου κάρφωμα (8-4), με τον Λεσόρ να φέρνει το ματς στο καλάθι (8-6). Ο Ρόιβερς πέτυχε το τρίτο τρίποντο της Βαλένθια (11-6), με τον Όσμαν να μειώνει από τη γραμμή των βολών σε 11-8.

Ο Ρόιβερς μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά (13-8), πριν βάλει δύσκολο καλάθι για το 15-8. Ο Σλούκας έσπασε το «ρόδι» με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού (15-11), με τον Ναν να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι για το 17-13. Ο Φαρίντ πήγε στη γραμμή και έφερε τους φιλοξενούμενους σε απόσταση βολής (17-15), όμως η Βαλένθια έβαλε… πεντάποντο με μακρινό σουτ του Μπαντιό και βολές του Κοστέλο για το 22-15. Τόμπσον και Χέιζ-Ντέιβις αντάλλαξαν τρίποντα (25-20), ενώ ένα γκολ φαουλ του Σλούκα διαμόρφωσε το 27-23 του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι «πράσινοι» έπεσαν θύμα του ρυθμού των Ισπανών

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ρόιβερς κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, ενώ οι Όσμαν και Τέιλορ αντάλλαξαν τρίποντα για το 33-26. Ο Σορτς έδωσε συνεχόμενες λύσεις στον Παναθηναϊκό (35-30), όμως ο εντυπωσιακός Ρόιβερς έβαλε ακόμη ένα μακρινό σουτ για το 38-30. Ο Σλούκας και ο Χέιζ-Ντέιβις με ωραίες ενέργειες κράτησαν κοντά τους «πράσινους» (40-34), όμως ο Πουέρτο πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο για τους γηπεδούχους και ο Μοντέρο με τη σειρά του σκόραρε για το 45-34.

Ο Δομινικανός πέτυχε και μακρινό σουτ για το +14 των γηπεδούχων (48-34), με τους Χέιζ-Ντέιβις και Γκραντ να δίνουν κρίσιμες λύσεις στον Παναθηναϊκό (48-39). Ο Μπαντιό συνέχισε την τρίποντη «καταιγίδα» της Βαλένθια (51-39), ενώ οι Σακό και Τέιλορ διαμόρφωσαν το 55-41. Ο Χέιζ-Ντέιβις βρήκε στόχο σε φλόουτερ (55-43), πριν διαμορφώσει με ακόμη ένα καλάθι το 56-47 του ημιχρόνου.

Ξέφυγαν οι γηπεδούχοι και... καθάρισαν το ματς

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντα από τους Όσμαν και Μπαντιό (59-50), πριν ο Γκραντ βάλει δύο βολές για το 59-52. Το πρόβλημα των χαμένων ριμπάουντ συνεχίστηκε, με τον Πουέρτο να το εκμεταλλεύεται (61-52), ενώ ο Ναν με 1/2 βολές έγραψε το 61-53. Ο Πουέρτο ευστόχησε σε ακόμη ένα σουτ τριών πόντων (64-53), με τον Όσμαν να κάνει τη διαφορά ξανά μονοψήφια με δύο εύστοχες βολές (64-55). Η πληγή των δεύτερων ευκαιριών παρέμεινε, με τον Κι να εκμεταλλεύεται μία τέτοια (66-55), πριν ο Σλούκας τελειώσει μία φάση με λέι απ για το 66-57. Ο Όσμαν έκλεψε και κάρφωσε (66-59), πριν πάει ωραία στο καλάθι για το 66-61.

Η Βαλένθια βρήκε λύση μετά από ώρα χάρη σε λάθος του Σλούκα και λέι απ του Τόμπσον στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Κοστέλο να σκοράρει για τρεις μετά από ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουντ των γηπεδούχων, γράφοντας το 71-62. Ο Σορτς με τον Μοντέρο αντάλλαξαν καλάθια και φάουλ (79-68), με τον Δομινικανό να γράφει με τρίποντο το 82-69 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε, αλλά δεν μπορούσε

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με ένα περίεργο καλάθι του Σλούκα, το οποίο ήταν στην ουσία πάσα στον Λεσόρ που έγινε… σουτ (84-71). Ο Τέιλορ έβαλε συνεχόμενα δύσκολα καλάθια (88-71), με τους Ναν και Χουάντσο να δίνουν κάποιες λύσεις για το 88-76. Ο χρόνος στην «κλεψύδρα» λιγόστευε για τον Παναθηναϊκό, με τα καλάθια των Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν να δίνουν μία… ελπίδα, την οποία έσβησε γρήγορα ο Μοντέρο, γράφοντας το 94-80.

Ο Δομινικανός γκαρντ έβαλε θαυμαστικό στη νίκη των γηπεδούχων με συνεχόμενα καλάθια, με τους «πράσινους» να μην έχουν χρόνο να διεκδικήσουν κάποια ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84.

Οι πόντοι των δύο ομάδων

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τέιλορ 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πουέρτο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίβερς 16 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πραντίγια 2, Κι 8 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 22 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ), Μουρ, Σακό 2 (5 ριμπάουντ), Τόμσπον 8 (2/4 τρίποντα), Κοστέλο 10 (1), Νογκιές

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς 7 (2 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 16 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 19 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 8 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (0/3 τρίποντα,7 ριμπάουντ)