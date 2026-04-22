Βαλένθια: Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR που κέρδισε τον σεβασμό όλων [βίντεο] - iefimerida.gr

H Bαλένθια, που θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού AKTOR, αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της Euroleague... και όχι αδίκως.

Η Βαλένθια είναι εδώ για να μείνει και η φετινή της σεζόν δεν είναι κάποιο πυροτέχνημα, αλλά αποτέλεσμα της σωστής δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον σύλλογο. Τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στα playoffs της διοργάνωσης, για ένα εισιτήριο στο Final Four του Telekom Center.

Βαλένθια: Πώς κέρδισε τον σεβασμό των αντιπάλων της

«Aπόψε η Βαλένθια μπορούσε να κερδίσει ακόμα και τους Λος Άντζελες Λέικερς. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε παίξει πολλά δύσκολα παιχνίδια στη Euroleague, αλλά το σημερινό ήταν το πιο δύσκολο απ' όλα για εμάς. Ελπίζω να μην τους αντιμετωπίσουμε στα playoffs». Αυτά ήταν τα λόγια του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Ισπανία με 102-84, με την ευχή του να μη γίνεται πραγματικότητα.

Η Βαλένθια όλο αυτό το κέρδισε μέσα στο παρκέ και αποτυπώνεται και στoυς αριθμούς, αφού οι Ισπανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση με τους περισσότερους πόντους ανά ματς (90,9), οι οποίοι έρχονται χάρη του τρελού τέμπο που έχουν στους αγώνες τους και του πολύ αποτελεσματικού pick & roll που τρέχουν. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, μιας και η ισπανική ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στις ασίστ, με 21 ανά παιχνίδι.

Η δεύτερη θέση στη regular season της Euroleague δεν ήρθε όμως μόνο λόγω της επίθεσης, αλλά και της άμυνας, η οποία βασίζεται σε δύο παραμέτρους: στην πειθαρχία και στην υπερπροσπάθεια, το λεγόμενο «Effort Culture». Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διαθέτει την πέμπτη καλύτερη επίδοση στις κατοχές που δέχεται σε κατάσταση transition.

Βαλένθια: Ο ηγέτης Μοντέρο και το κακό ματσάρισμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η Βαλένθια δεν είναι ομάδα με αστέρια, έχει μεγάλο ροτέισον και ο χρόνος μοιράζεται αρκετά ώστε να διατηρηθεί το υψηλό τέμπο για το οποίο φημίζεται. Αν όμως ένας παίκτης ξεχωρίζει, αυτός είναι ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ, χάρη στο εκρηκτικό του στιλ, μετράει σε 22 λεπτά συμμετοχής 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ. Αποτελεί τον κινητήριο μοχλό όλης της επίθεσης των Ισπανών, όλα περνάνε από τα χέρια του και χάρη στη δική του σταθερή απόδοση κατάφερε να βρίσκεται τόσο ψηλά φέτος. Για αυτά του τα επιτεύγματα ανταμείφθηκε από τη Euroleague κερδίζοντας το βραβείο Rising Star.

Το ματσάρισμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR δεν είναι καθόλου εύκολο, όχι μόνο διότι η Βαλένθια είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι επίσης και μια ομάδα που δεν φαίνεται να ταιριάζει στους «πράσινους». Δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του Αταμάν.

Ο ρυθμός που έχει καταφέρει να επιβάλει σε σχεδόν όλα της τα παιχνίδια φέτος (και στα δύο με τον Παναθηναϊκό AKTOR) είναι κάτι που το «τριφύλλι» δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς φέτος έχει πιαστεί πολλές φορές στον ύπνο, ενώ δεν διαθέτει και τους παίκτες που μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον φρενήρη ρυθμό.

Στα playoffs, όμως, καμία σειρά δεν κρίνεται από έναν και μόνο παράγοντα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει και το ταλέντο και την εμπειρία να επιβάλει το δικό του παιχνίδι και να μην επιτρέψει στην άπειρη από τέτοιες καταστάσεις Βαλένθια να βρει ρυθμό.